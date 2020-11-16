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Pazarcı esnafına HES kodu denetimi yapıldı Şehitkamil’deki semt pazarlarında HES kodu denetimleri sürüyor

İHA

Pazarcı esnafına HES kodu denetimi yapıldı Şehitkamil’deki semt pazarlarında HES kodu denetimleri sürüyor

Şehitkamil Belediyesi, Kovid19 önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik HES kodu denetimlerini sürdürüyor.
Kovid19 ile mücadele kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından semt pazarlarında, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES Kodu ile ilgili denetim yapıldı. Yapılan denetimlerle pazarcı esnafının durumu kontrol ediliyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde riskli durumda olan pazar esnafının tezgah açmasına müsaade edilmiyor. Ayrıca ekipler; maske, mesafe ve temizlik ile ilgili denetimlerini de aralıksız devam ettiriyor.

“HES kodu uygulamasını yerinde bir uygulama olarak görüyoruz”
HES Kodu uygulamasının hem kendileri hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar için önemli olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafından Nuh Ayhan, “Şehitkamil Belediyemizin, biz pazarcı esnafına yönelik başlatmış olduğu HES Kodu uygulamasını olumlu buluyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bu uygulama hem bizlerin sağlığı açısından hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemli. Pazarcı esnafı olarak vatandaşlarla yoğun bir temas içerisinde olduğumuz için risk taşıyıp taşımadığımızı bilmiyoruz. HES kodu uygulaması sayesinde kimin riskli olduğu, kimin riskli olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sayede bulaş, daha aza indiriliyor. Kendi sağlımız kadar vatandaşlarımızın da sağlığına önem göstermemiz gerekiyor. Bunun için de belediyemiz tarafından başlatılan HES Kodu uygulamasını yerinde bir uygulama olarak görüyoruz. Tüm pazarcı esnafımızın HES Kodu alıp, kurallara riayet etmesi hepimizin sağlığı için çok önemli. Şehitkamil Belediyemize böylesine güzel bir uygulamayı biz pazarcı esnafına sundukları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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