Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak adlandırılan İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü doğa severleri kendine hayran bırakıyor.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü vadiyi, hafta sonları doğa gezginleri ve fotoğraf tutkunları ziyaret ediyor. Ziyaretçiler, vadide yürüyüş yaparak, kartpostallık görüntünün keyfini çıkarıyorlar.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-11-16 13:01:33
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