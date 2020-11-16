Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te düzenlenen, dron destekli asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dron destekli yaptıkları uygulamada, 185 araç ve 293 kişiye yönelik sorgulama yaptı. Uygulamada bir şüpheli üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Tabancaya el koyulurken, ismi açıklanmayan şüpheli, polis ekipleri ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-11-16 17:50:43



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