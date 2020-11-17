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Gaziantep'te 1 günde 633 kişiye 'koronavirüs' cezası

DHA

Gaziantep'te 1 günde 633 kişiye 'koronavirüs' cezası


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, dün koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 633 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Kontrollerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 633 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 21 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-17 09:18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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