8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, birçok suça karışan ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 'kapkaç', 'araç ve motosiklet hırsızlığı', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, güvenlik kameralarından belirlendi. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı..DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-17 09:23:24
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