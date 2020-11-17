Latif Karadağ, Çobanoğlu ailesinin mutlu gününde nikah kıydı

Gaziantep’in Araban ilçesi Elif Beldesi eski Belediye Başkanı ve AK Parti Araban ilçesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Çobanoğlu’nun tek oğlu Mehmet Aslan Çobanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Latif Karadağ’ın kıydığı nikahla Güllü Çobanoğlu ile hayatını birleştirdi.

Elif mahallesindeki Çok Programlı Anadolu Lise bahçesinde organize edilen nikah töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Latif Karadağ genç çiftlerin nikahını kıydı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu genç çiftlere evlilik cüzdanlarını vererek hayırlı olmasını diledi.

Çiftin bir diğer nikah şahitleri ise Yavuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Yavuzeli AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, Araban ilçesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Kesik, Yavuzeli ilçesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mehmet Üzüm, Araban ilçesi eki Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Cuma Reyhan oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Karadağ, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve nikah şahitleri genç çifte ömür boyu mutluluk dilerken, Elif Beldesi eski Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Çobanoğlu da tek oğlu Mehmet Aslan’ın nikah töreninde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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