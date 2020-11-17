Hafız kız kardeşler annelerinin doktorluk hayalini gerçekleştirecek 28 Şubat’ta başörtüsünden dolayı doktor olma hayalini gerçekleştiremeyen annenin hafız olan 3 kızı tıp fakültesinde okuyor

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 3 hafız kız kardeş, hafız öğreticisi olan annelerinin yaklaşık 34 yıllık doktorluk hayalini gerçekleştirecek. Kardeşlerden biri 2022 yılında mezun olmayı ve mesleğe adım atmayı planlarken, ikiz kardeşleri ise tıp fakültesi birinci sınıfta okuyor.

28 Şubat sürecinde başörtüyle okula gitmenin yasaklanmasından dolayı tıp fakültesinde okuma hayalini gerçekleştiremeyen Hoşgör Kız Kuran Kursu hafız öğreticisi Münevver Deniz’in hayalini kızları Beyzanur, Elif ve Emine gerçekleştirecek. İlkokulu birincilikle bitirmesine rağmen başörtü yasağı nedeniyle okula devam edemeyen Münevver Deniz, içinde ukde kalan bu hayalini sürekli kızlarına aşıladı. Annelerinin hayali olan doktorluk mesleğini kendilerine ana amaç edinen kızları ise bu hayali gerçekleştirmek için canla başla çalıştı. Doktor olabilmek için önce tıp fakültesini kazanması gereken kardeşlerden önce Beyzanur (23) 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, meslek için ilk adımı attı. Bu yıl ikiz kardeşler Elif (19) ve Emine( 19) de ablalarının okuduğu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, hem annelerinin hem de kendi hayallerine ulaşabilecek olmanın heyecanını yaşadı. Okul dönemi oldukça başarılı geçen 3 kız kardeş, üniversiteye giden süreçte anne ve babaları gibi Kur'anı Kerim'i ezberleyerek, hafız oldu. Hafız kardeşler şimdi tıp fakültesinden de başarılı bir şekilde mezun olmayı istiyor.



34 yıllık hayalini 3 kızı gerçekleştiriyor

28 Şubat döneminde başörtüsünden dolayı gidemediği üniversiteye bugün 3 kızının başörtüsüyle hafız olarak gidebildiğini belirten anne Deniz, eşiyle sürekli kurduğu çocuklarının hafız olma hayalinin gerçekleşmesinden de büyük mutluluk duyduğunu anlattı. İlkokuldan birinci olarak mezun olduğunu ancak 28 Şubat sürecindeki başörtü yasağı nedeniyle okuyamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Deniz, evliliğe ve çocuklarına rağmen ortaokul ve liseden sonra kazandığı üniversiteyi bitirmeyi başardı. Malatya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Münevver Deniz, doktorluk hayalini gerçekleştiremese de içindeki eğitim ateşini söndürmeyi başardı. Sürekli hem hafız hem de doktor olmayı hayal eden anne Deniz, "Ben sürekli bunları anlatınca kızlarım etkilendi. Önce büyük kızım ardında diğer kızlarım benim hayalimden esinlenerek tıp fakültesini kazandılar. Hatta büyük kızım sürekli ‘Ben annemin hayaliyim’ der. Hem benim hem eşimin ailesin de hafızlar var. Aynı zamanda doktorlar da var. Çocukların ailelerden de etkilendiğini düşünüyorum. Başörtüsünden dolayı okuluma devam edememek beni üzmüştü. Hamdolsun hafız oldum ama doktor olamadım. Hatta eşimle sürekli kendimize ‘Rabbim bize evlat nasip eylerse onlar hafız olsun’ diyorduk. Çok şükür çocuklarımız hafız da oldu. Benim içimdeki hayali de söyleyince doktor da oldular. O zaman başörtüsü yasağından dolayı okuyamadığım üniversiteye bugün 3 kızım da gidiyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bugün 3 kızım da hem başörtüsüyle hem de hafız olarak üniversiteye gidebiliyor” diye konuştu.



“Hafız doktor olma yoluna annemin hayaliyle çıktık”

Deniz ailesinin en büyük kızı olan intörn doktor Beyzanur Deniz, hafız doktor olma yoluna annelerinin hayaliyle çıktıklarını ifade etti. Anne ve babasının ailelerinde de hafız olanların olduğunu belirten Deniz, başta ikisinin bir arada yürüme noktasında tereddüt ettiğini söyledi. Lisede eğitimine bir yıl ara verip 8 ayda hafızlığı tamamladığını paylaşan Deniz, “Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı. İkisi de çok zor. Ancak zor olan şeyler imkansız değildir. Benim amacım hafız olanın aynı zamanda doktor olabileceğini göstermekti. Okula ara verdiğimde kimse hafız olduktan sonra tıp okuyabileceğime inanmıyordu. Hafız olduktan sonra ilahiyat’tan bir bölüm okunması gerekiyor gibi bir algı vardı. Ben bu algıyı kırdığımı düşünüyorum. Liseye devam edip tıp fakültesi kazanınca kardeşlerimde emin adımlarla bu yolda ilerledi. Onlar da hafız olup tıp fakültesini kazandılar. 3 hafız kız kardeş olarak sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandık. İnşallah okulumuzu bitirip birlikte doktor olarak yan yana çalışacağız. Hatta beni tanıyan çocukların da ‘Ben de büyüyünce hafız doktor, hafız pilot olacağım’ demeleri benim hedefime ulaştığımı gösteriyor” dedi.



“İmam hatip lisesini bitirenlerin ilahiyat okuması gerektiği algısını kırdık”

Ablası Beyzanur’un eğitime ara verip hafız olduktan sonra tıp kazanabilmesinin kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Emine Deniz ise “Çok şükür 78 ay gibi kısa bir süre de hafızlığımızı tamamladık. Fen lisesini kazanmıştık ama babam imam hatip mezunu olmamızı istediği için imam hatip lisesine geçiş yaptık. Orada da biraz tereddüt etmiştik. Çünkü imam hatip lisesini bitiren illa ilahiyat okuması gerekiyor gibi bir algı vardı. Bizim hedefimiz de tıp fakültesiydi. Böylelikle bu algıyı da kırmış olduk. Hafızlık ve tıp okuma zor olmuyor” ifadelerini kullandı.



“Hafızlık bize baya bir avantaj sağlıyor”

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Elif Deniz de, şu an kendilerine sunulan imkanlar çerçevesinde rahatça başörtüsüyle üniversiteye gidebildiklerini belirterek, “İmam hatip mezunu olarak da tıp kazanılabileceğini ya da imam hatip mezununun da farklı alanlara yönelebileceğini göstermek istiyorduk. Hafızlık ezberi tamamlamakla bitmiyor. Hafızlık ömür boyu süren bir süreç. Şuan hem tıp okuyup hem de hafızlığı birlikte götürmeye çalışıyoruz. Kuranı Kerim ezberinin zihni açtığını şuan okul okurken çok net görebiliyoruz. Hafızlık bize baya bir avantaj sağlıyor. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

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