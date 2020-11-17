Hafız kız kardeşler annelerinin doktorluk hayalini gerçekleştirecek 28 Şubat’ta başörtüsünden dolayı doktor olma hayalini gerçekleştiremeyen annenin hafız olan 3 kızı tıp fakültesinde okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafız kız kardeşler annelerinin doktorluk hayalini gerçekleştirecek 28 Şubat’ta başörtüsünden dolayı doktor olma hayalini gerçekleştiremeyen annenin hafız olan 3 kızı tıp fakültesinde okuyor

İHA

Hafız kız kardeşler annelerinin doktorluk hayalini gerçekleştirecek 28 Şubat’ta başörtüsünden dolayı doktor olma hayalini gerçekleştiremeyen annenin hafız olan 3 kızı tıp fakültesinde okuyor

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 3 hafız kız kardeş, hafız öğreticisi olan annelerinin yaklaşık 34 yıllık doktorluk hayalini gerçekleştirecek. Kardeşlerden biri 2022 yılında mezun olmayı ve mesleğe adım atmayı planlarken, ikiz kardeşleri ise tıp fakültesi birinci sınıfta okuyor.
28 Şubat sürecinde başörtüyle okula gitmenin yasaklanmasından dolayı tıp fakültesinde okuma hayalini gerçekleştiremeyen Hoşgör Kız Kuran Kursu hafız öğreticisi Münevver Deniz’in hayalini kızları Beyzanur, Elif ve Emine gerçekleştirecek. İlkokulu birincilikle bitirmesine rağmen başörtü yasağı nedeniyle okula devam edemeyen Münevver Deniz, içinde ukde kalan bu hayalini sürekli kızlarına aşıladı. Annelerinin hayali olan doktorluk mesleğini kendilerine ana amaç edinen kızları ise bu hayali gerçekleştirmek için canla başla çalıştı. Doktor olabilmek için önce tıp fakültesini kazanması gereken kardeşlerden önce Beyzanur (23) 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, meslek için ilk adımı attı. Bu yıl ikiz kardeşler Elif (19) ve Emine( 19) de ablalarının okuduğu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, hem annelerinin hem de kendi hayallerine ulaşabilecek olmanın heyecanını yaşadı. Okul dönemi oldukça başarılı geçen 3 kız kardeş, üniversiteye giden süreçte anne ve babaları gibi Kur'anı Kerim'i ezberleyerek, hafız oldu. Hafız kardeşler şimdi tıp fakültesinden de başarılı bir şekilde mezun olmayı istiyor.

34 yıllık hayalini 3 kızı gerçekleştiriyor
28 Şubat döneminde başörtüsünden dolayı gidemediği üniversiteye bugün 3 kızının başörtüsüyle hafız olarak gidebildiğini belirten anne Deniz, eşiyle sürekli kurduğu çocuklarının hafız olma hayalinin gerçekleşmesinden de büyük mutluluk duyduğunu anlattı. İlkokuldan birinci olarak mezun olduğunu ancak 28 Şubat sürecindeki başörtü yasağı nedeniyle okuyamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Deniz, evliliğe ve çocuklarına rağmen ortaokul ve liseden sonra kazandığı üniversiteyi bitirmeyi başardı. Malatya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Münevver Deniz, doktorluk hayalini gerçekleştiremese de içindeki eğitim ateşini söndürmeyi başardı. Sürekli hem hafız hem de doktor olmayı hayal eden anne Deniz, "Ben sürekli bunları anlatınca kızlarım etkilendi. Önce büyük kızım ardında diğer kızlarım benim hayalimden esinlenerek tıp fakültesini kazandılar. Hatta büyük kızım sürekli ‘Ben annemin hayaliyim’ der. Hem benim hem eşimin ailesin de hafızlar var. Aynı zamanda doktorlar da var. Çocukların ailelerden de etkilendiğini düşünüyorum. Başörtüsünden dolayı okuluma devam edememek beni üzmüştü. Hamdolsun hafız oldum ama doktor olamadım. Hatta eşimle sürekli kendimize ‘Rabbim bize evlat nasip eylerse onlar hafız olsun’ diyorduk. Çok şükür çocuklarımız hafız da oldu. Benim içimdeki hayali de söyleyince doktor da oldular. O zaman başörtüsü yasağından dolayı okuyamadığım üniversiteye bugün 3 kızım da gidiyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bugün 3 kızım da hem başörtüsüyle hem de hafız olarak üniversiteye gidebiliyor” diye konuştu.

“Hafız doktor olma yoluna annemin hayaliyle çıktık”
Deniz ailesinin en büyük kızı olan intörn doktor Beyzanur Deniz, hafız doktor olma yoluna annelerinin hayaliyle çıktıklarını ifade etti. Anne ve babasının ailelerinde de hafız olanların olduğunu belirten Deniz, başta ikisinin bir arada yürüme noktasında tereddüt ettiğini söyledi. Lisede eğitimine bir yıl ara verip 8 ayda hafızlığı tamamladığını paylaşan Deniz, “Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı. İkisi de çok zor. Ancak zor olan şeyler imkansız değildir. Benim amacım hafız olanın aynı zamanda doktor olabileceğini göstermekti. Okula ara verdiğimde kimse hafız olduktan sonra tıp okuyabileceğime inanmıyordu. Hafız olduktan sonra ilahiyat’tan bir bölüm okunması gerekiyor gibi bir algı vardı. Ben bu algıyı kırdığımı düşünüyorum. Liseye devam edip tıp fakültesi kazanınca kardeşlerimde emin adımlarla bu yolda ilerledi. Onlar da hafız olup tıp fakültesini kazandılar. 3 hafız kız kardeş olarak sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandık. İnşallah okulumuzu bitirip birlikte doktor olarak yan yana çalışacağız. Hatta beni tanıyan çocukların da ‘Ben de büyüyünce hafız doktor, hafız pilot olacağım’ demeleri benim hedefime ulaştığımı gösteriyor” dedi.

“İmam hatip lisesini bitirenlerin ilahiyat okuması gerektiği algısını kırdık”
Ablası Beyzanur’un eğitime ara verip hafız olduktan sonra tıp kazanabilmesinin kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Emine Deniz ise “Çok şükür 78 ay gibi kısa bir süre de hafızlığımızı tamamladık. Fen lisesini kazanmıştık ama babam imam hatip mezunu olmamızı istediği için imam hatip lisesine geçiş yaptık. Orada da biraz tereddüt etmiştik. Çünkü imam hatip lisesini bitiren illa ilahiyat okuması gerekiyor gibi bir algı vardı. Bizim hedefimiz de tıp fakültesiydi. Böylelikle bu algıyı da kırmış olduk. Hafızlık ve tıp okuma zor olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Hafızlık bize baya bir avantaj sağlıyor”
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Elif Deniz de, şu an kendilerine sunulan imkanlar çerçevesinde rahatça başörtüsüyle üniversiteye gidebildiklerini belirterek, “İmam hatip mezunu olarak da tıp kazanılabileceğini ya da imam hatip mezununun da farklı alanlara yönelebileceğini göstermek istiyorduk. Hafızlık ezberi tamamlamakla bitmiyor. Hafızlık ömür boyu süren bir süreç. Şuan hem tıp okuyup hem de hafızlığı birlikte götürmeye çalışıyoruz. Kuranı Kerim ezberinin zihni açtığını şuan okul okurken çok net görebiliyoruz. Hafızlık bize baya bir avantaj sağlıyor. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li 3 ...
Latif Karadağ, Çobanoğlu ailesinin mutlu gününde nikah kıydı
YEREL HABERLER Latif Karadağ, Çobanoğlu ailesinin mutlu gününde ...
Suriye’de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı
YEREL HABERLER Suriye’de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı
Opr. Dr. Serdar Şiyve Hatem’de
YEREL HABERLER Opr. Dr. Serdar Şiyve Hatem’de
Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 8 sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 8 sahte kimlikle ...
8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı
Gaziantep'te 1 günde 633 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 günde 633 kişiye 'koronavirüs' cezası
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
YEREL HABERLER Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu ...
Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması
Önce tohum dağıttı sonra çiftçiyle birlikte dikti Şahinbey Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor
YEREL HABERLER Önce tohum dağıttı sonra çiftçiyle birlikte ...
Uluslararası Akciğer kanseri farkındalık günü Sanko Üniversitesi Hastanesi tıbbi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Yıldırım: “Akciğer kanseri, kanserden kaynaklı yaşam kayıplarının en önde gelen nedenlerinden biridir” “Kanser hastaları covıd-19’a yakalanırsa çoğunda hastalık riski ciddi artar”
YEREL HABERLER Uluslararası Akciğer kanseri farkındalık günü Sanko ...
Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
Doç. Dr. Gökmen Aktaş Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Doç. Dr. Gökmen Aktaş Medıcal Park Gaziantep ...
Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
Büyükşehir’den kapsamlı salgın denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kapsamlı salgın denetimi
Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı Dün gece hastanede birbirine giren grup bu kez adli tıp görevlilerine taş ve sopalarla saldırdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı Dün gece ...
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
Pazarcı esnafına HES kodu denetimi yapıldı Şehitkamil’deki semt pazarlarında HES kodu denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Pazarcı esnafına HES kodu denetimi ...
Oğuzeli’nde ‘Benim Çalışma Masam’ projesi başladı
YEREL HABERLER Oğuzeli’nde ‘Benim Çalışma Masam’ projesi başladı
Doç. Dr. Başgül’den ailelere deprem uyarısı Başgül, “Aileler, çocuklarını deprem konusunda bilinçlendirmeli”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Başgül’den ailelere deprem uyarısı Başgül, ...
Ezo gelinler tarım okulu ile hayata tutundu Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinden 7 kadın Tarımı Okulu’na giderek Tarımsal kalkınmaya örnek olan proje ile şimdi kendi ayakları üzerinde duruyorlar
YEREL HABERLER Ezo gelinler tarım okulu ile hayata ...
Araban ovasında makarnalık sert buğday ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban ovasında makarnalık sert buğday ekimine ...
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X