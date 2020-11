(Özel Haber) Korona virüs ile kimileri adeta dalga geçiyor kimileri ise çok ciddiye alıyor Artan vakalara, yasak, uyarı ve cezalara rağmen kimileri maske bile takmıyor kimileri ise çift maske kullanıyor

Vaka sayısının her geçen gün arttığı Gaziantep’te yasak, uyarı ve cezalara rağmen kimileri korona virüs ile adeta dalga geçiyor. Korona virüsü ciddiye alanlar ise çift maske kullanıyor.

Korona virüs vaka sayılarının had safhaya ulaştığı ve hastanelerin dolup taştığı Gaziantep'te kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma, sigara içme yasakları ve sosyal mesafe ile maske kullanma gibi kurallara rağmen yine aynı görüntüler ortaya çıkıyor. Polis ve yetkililer tarafından sık sık uyarılan bazı vatandaşlar, kesilen para cezasına rağmen korona virüs tedbirlerine uymamaya devam ediyor. Gaziantep'teki çarşı ve pazarlarda korona virüs salgınına rağmen yoğunluk yaşanırken, bazı kişiler korona virüs ile adeta dalga geçiyor. Kimileri maskelerini çeneye takarken, kimileri ise hiç maske kullanmıyor, yasağa rağmen kalabalıkta sigara içiyor, sosyal mesafeye uymadan birbirleri ile temas kuruyor.



Birbirlerini suçluyorlar

Gaziantep’in en kalabalık yerlerinden olan Gaziler Caddesi'nde bulunan esnaflar korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara sitem etti. Yasaklara uymayan vatandaşların gereksiz yere kalabalık yerlere geldiklerini ifade eden Mustafa Caymaz, “Yasaklara rağmen insanlar kendi hayatlarını düşünmüyor kesinlikle. Şuradaki bütün insanların yüzde 80’i gezmeye, dolaşmaya gelmiş. İhtiyaçları olmadığı halde çarşıya gelen insanlardan oluşuyor, bu kalabalık. Ben şahsi iş yerim burada olmasına rağmen bu ortamda çalışmaktan çok korkuyor. Çünkü evde annem var babam var, yaşlı ninem, dedem var. En kötüsünde onlara bulaştırma durumum olsa vicdan azabından kurtulamam. Kural konuluyorsa biz millet olarak uymak zorundayız. Bir şu an bakın etrafa bir de saat 12 gibi gelin kalabalığı görün” dedi.



Salgını ciddiye alanlar da var

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması nedeniyle son 1 ayda 15 binden fazla kişiye ceza yazılan Gaziantep’te kimileri ise işi fazlasıyla ciddiye alıyor. Bazı vatandaşlar maskelerini gerektiği gibi kullanırken, hijyen ve sosyal mesafeye tam anlamıyla riayet ediyor. Bazıları ise üst üste iki maske kullanıyor. Salgından korunmak için 2 maskeyi üst üste takan Muhammed İbiş, “Ben burada esnafım, bu insanlar çoğunlukla boş gezen insanlar, işi olmayan, gezmeye çıkan insanlar. Kendileri yetmezmiş gibi, tehlikeye rağmen bir de çocuklarını dışarı çıkartıyor, riske atıyorlar. Mesela ben 2 tane maske takıyorum çünkü benim evde ailem var, çoluk çocuk var. Aileme baktığım için mecburen buraya geliyorum. İşim olmazsa ben dışarı çıkmıyorum. Bakıyorum ki insanlar boştan yere geziyorlar yani burası çarşı, tehlikeli olan yer burası insanların toplandığı alan birçok insan işini bitirip gitmeli, artık yaşlılarda geziyor, yaşlılar için bu ortamlar çok riskli. Buna rağmen adam maskesiz geziyor, polis 'tak' diyor, maskeyi takıyor. 50 metre gidiyor, sonra maskeyi indirip atıyor" şeklinde konuştu.



Şaşırtan tepkiyle karşılaşıyorlar

Kendisinin esnaf olduğunu belirten Muhammed İbiş, gelen müşterilerini maske konusunda ikaz ettiklerinde şaşırtan tepkilerle karşılaştıklarını da anlatarak, "Biz maskesiz müşteri geldiğinde uyarıyoruz. 'Maskesiz alamıyoruz' diyoruz. Bir de buna kazıyorlar. 'Siz nasıl esnafsınız' diyerek tepki gösteriyorlar. 'Sağlımız için bunu yapıyoruz. Biz boş yere 2 tane maske takmıyoruz. Bu kadar çevremizde insanlar var, virüse yakalanan, hayatını kaybeden diyoruz. Bu kez ise 'Yok, bir şey olmaz' diyorlar. 'Virüs yapay', 'inanmayın' diyenler var. Zaten hep başkasına bu tür düşünen, tedbir almayan insanlar virüsü bulaştırdı. Dedikleri gibi de olsa bile maske kullanma zorunluluğu, kuralı var. Herkes maskeyi takmak zorundadır. kesilen cezaları bile umursamıyorlar. '3 bin TL’yi öderim diyor. Ödersin de başkasını da yakıyorsun. O yüzden dikkat etmek lazım” diye konuştu.



Bir günde 604 kişiye maske cezası

Polis ekipleri ise tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kentte maske takmayan 578 şahsa para cezası kesildi. Ekipler denetimlerde 26 şahıs hakkında ise karantina kullarına uymadıkları gerekçesiyle işlem başlattı.

