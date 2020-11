Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi

Şahinbey Belediyesi, 9 yıl önce hayata geçirdiği ve yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edildiği 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında 125 bin aileyi ve bebeği evinde ziyaret ederek, hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, en önemli projelerinden birisi olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında ziyaretler sürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında her gün iki ekip Şahinbey’de ikamet eden tüm aileleri ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek, görevli hemşire tarafından aileye çocuk gelişimi, anne sütünün önemi ve aşılarla ilgili bilgiler veriyor. Şahinbey Belediyesi ise ziyaret sırasında bebek takımı, battaniye ve ateş ölçer gibi birçok malzemenin bulunduğu hediye paketi veriyor.

"2011 yılında başlayan proje başarı ile sürüyor"

Şahinbey Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekibi 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 2 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken, günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde; anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bu güne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 125 bin bebeğe ‘hoş geldin’ diyerek annebabaların mutluluğuna ortak oldu.

Sağlıklı nesiller için ‘hoş geldin bebek’

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, " Şahinbey Belediyesi olarak göreve başladığımızda Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek Projelerini başlatmıştık. Her iki projemizde başarıyla devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Projesinin öncelikli amacı bebek ölümlerini azaltarak, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak. Bu projemizi sağlık müdürlüğümüz ile bilikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında 2 ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Bunun dışında Şahinbey Belediyesi olarak annelerimize ateş ölçer, bebek bakım rehberi, çanta ve battaniye hediye ediyoruz. Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında ekiplerimiz bugüne kadar 125.000 bebeği ziyaret etti. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına projemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

