Yeni tedbirler Cuma akşamı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası Gaziantep Valiliği de vatandaşları uyardı. Alınan kararların Cuma günü saat 20.00’dan sonra geçerli olacağının belirtilirken vatandaşların duyarlı olması istendi.

Korona virüs vaka sayılarının artması üzerine düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirleri alındı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan yeni korona virüs tedbirleri kararları Cuma günü saat 20.00 den itibaren geçerli olacak tedbirler için Gaziantep Valiliği de hatırlatma yaptı.

Alına tedbirlere ilişkin, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:0020:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

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