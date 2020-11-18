Gaziantep'te 20 kilo esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta eğitimli köpekle yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Nurdağı ilçe girişinde, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan araçtaki 2 valizde 38 paket halinde 20 kilo esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-18 10:21:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.