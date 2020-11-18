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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kadınlar patronu oldukları meslekte erkeklere taş çıkartıyor

İHA

(Özel) Kadınlar patronu oldukları meslekte erkeklere taş çıkartıyor

Gaziantep’te genellikle erkek işi olarak bilinen sedef ve bakır nakış ve işlemesi yapan kadınlar hem erkeklere taş çıkarıyor hem de aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Yıllarca erkek işi olarak bilinen bakırcılık mesleğine kadın eli değdi. Kentteki yaklaşık 100 kadın, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR işbirliği ile düzenlenen sedef ve bakır kurslarına katılarak meslek sahibi oluyor. Kadınlar kursta öğrendikleri sedef işlemeciliği ve bakır nakşı ile kendilerine ait dükkanda hem şehir hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Günlük 40 lira cep harçlığı da alan kadınlar mesleği en ince detayına kadar öğrendikten sonra kendi iş yerlerini açıyor.
Gaziantep Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, kadınların kurslar sayesinde meslek sahibi olduğunu belirterek, bu sayede kadınların kendi işlerinin patronu da olduğunu ifade etti. Daha önce kursu bitiren birçok kadının iş yeri açtığını ve aile ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Açık, kadınların özellikle nakış konusunda bu işi erkeklerden daha iyi yaptığını söyledi.

“Kadınlar kendi işinin patronu oluyor”
Kadınların bu kurslar sayesinde kendi işlerinin patronu olduğunu belirten Oda Başkanı Celal Açık, “Burada 100 tane kadın kursiyerimiz var, biz iş kurdan veriyoruz bu kursları. Hem günlük 40 TL cep harçlığı alıyor iş kurdan hem de meslek öğreniyorlar. Yaptığımız meslek, kurslar hep istihdam garantili. Burada insanlar yetiştiği zaman iş sahibi oluyor. Parça başı çalışıyorlar işsiz kalmıyorlar. Hem bildiğimiz işi yapıyorlar hem ekip çalışıyoruz hem de yetişen insanlara iş alanı sağlıyoruz. Çünkü iş yerleri bizde olduğu için hem yetiştiriyoruz, hem de iş veriyoruz. Biz kadınlarımızı nakış bölümünde değerlendiriyoruz. Onun için kadınları nakış bölümünde tutturduk, kadınlar artık nakışta hem elleri yatkın hem daha becerikliler, eve ekonomik katkı sağlıyorlar, işsiz kalmıyorlar. Yani insanda yetenek varsa işsiz kalmaz. Burada işi öğrenenlerin çok avantajı var, iş yeri sahibi olurlar, dükkan açarlar hem de istihdam sahibi olur. Burada iş yeri açan kadınlarımız var. İstihdam sağlayan kadınlar var. Bugün bir iş yeri açsalar 3 kişiyi çalıştırsa bugün 15 20 kişiye istihdam sağlamış oluyor” dedi.

“Çok zevkli bir iş”
Bu işi severek öğrendiğini ifade eden Sedef Hanım, “Bakır sedef kursuna geldim, sedef öğreniyorum. Bu işi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum. Bu mesleği yapmak istiyorum, devam etmek istiyorum. Çok güzel ve zevkli bir iş, elim de bu işe yatkın” şeklinde konuştu.

“Kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum”
Kurstan sonra kendi işyerini açmayı planladığını ifade eden kursiyer Songül Elbeylioğlu, “Bakır işliyorum, benim 5. ayım severek başladım. Evde oturuyordum birinden duydum bu işi, çok da hoşuma gitti, geldim, gördüm, gezdim burayı çok severek başladım ve severekte devam ediyorum yani ilerletmeyi düşünüyorum, bir yer açmayı düşünüyorum. Bakırların nakşını, taramasını, Z’sini bizler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendi işimin patronu oldum”
Kendi iş yerini açarak aile ekonomisine katkıda bulunan Nurgül Türkmen, “8 yıldan beri sedefçilik mesleği ile uğraşıyorum. 42 yaşındayım, 30 yıldan beri eşim bu mesleği yapıyor. Eşimden görerekten bu mesleğe yöneldim. Tamamen merakla başladım. Ondan sonra asıl eğitimi eşimden aldım. İŞKUR’dan aldığım eğitimlerle de dükkanımı açtım. Şuan meslek sahibiyim, kendi işimi yapıyorum ve çokta memnunum. Normalde işlerimiz iyi gidiyor. Aslında geçen yıl daha iyiydi ve sedefçiliğe baya bir talep vardı. Ama şu anki durumdan dolayı maalesef biraz durgunluk yaşıyoruz. Ekonomik olarak da aileme çok büyük katkıda bulunabiliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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