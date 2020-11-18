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Şehitkamil’de trafik bilincini artıracak yatırım Şehitkamil trafik parkının yapım çalışmaları başladı

İHA

Şehitkamil’de trafik bilincini artıracak yatırım Şehitkamil trafik parkının yapım çalışmaları başladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların trafik bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla Şehitkamil Trafik Parkı’nın yapım çalışmasını başlattıklarını duyurdu. Parkı kısa sürede tamamlamayı planladıklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, parkın 19 bin 95 metrekare büyüklüğe sahip olacağı bilgisini verdi.
Tamamladığı vizyon projelere bir yenisini eklemek için kolları sıvayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki aylarda ilçeye trafik eğitim park kazandıracak. Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde yapılan parka ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 414 yaş aralığındaki öğrencilerin trafik bilinci kazanmaları için yapılan projenin detaylarını anlattı. Şehitkamil Trafik Parkı’nda teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitim de verileceğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin akülü ve pedallı araçlar kullanacağını ifade etti.
“Proje aşamasını tamamladık ve yapımına başladık”
Trafik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma amacını taşıdıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öğrencilerimize derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parkta düzenleyerek trafik kurallarına uygun davranış kazanmalarına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir çalışmanın akabinde Şehitkamil Trafik Parkı’nın proje aşamasını tamamladık ve parkın yapımına başladık. Amacımız, trafik konusunda bir farkındalık ve bilinç oluşturmaktır. Şehitkamil Trafik Parkı, toplam 19 bin 95 metrekare büyüklüğe sahip olacak ve içerisinde; 24’er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü olacak. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AVM, AFAD, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer alacağı minyatür bir şehir planlaması yapılacak. Park içerisinde 650 metre bisiklet yolu olacak. Parkın yapım aşaması tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapacağımız iş birliği neticesinde okullarımızdan 414 yaş aralığındaki öğrencilerimizi otobüslerle parkımıza getireceğiz. 20’şer kişilik gruplara ayrılacak öğrencilerimiz, ilk olarak park içerisindeki dersliklerde teorik eğitim alacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasına geçilecek. Park içerisinde akülü ve pedallı araçlar bulunacak ve bu araçlar, öğrencilerimiz tarafından kullanılacak” diye konuştu.

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