Gaski projelerine AB’den 200 milyon TL’lik dev hibe

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısı için çalışmalarını sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) MADAD Hibe Fonu’nun Türkiye sağladığı 72 milyon EURO’luk hibenin 21 milyon 400 binini almaya hak kazandı.

200 milyon Türk Lirası değerindeki yüzde yüz hibe, Gaziantep’in altyapısının sürdürülebilir hale gelmesi için kullanılacak, hazırlanan projeler için 15 Aralık’ta ihale gerçekleşecek.

Şehrin eskiyen altyapısını güçlendirmek için faaliyetlerini aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), yaptığı projelerle uluslararası arenada adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Avrupa Birliğinin Bölgesel Fonu’nca The German Academic Exchange Service (DAAD), British Council, Campus France, EPNuffic işbirliğiyle yürütülen Suriye Krizine Müdahale için AB Bölgesel Güven Fonu (MADAD), toplam 3 milyar euroluk bütçesinin 72 milyon euro'sunu Türkiye’deki altyapı projelerine ayırırken Gaziantep bundan 21 milyon 400 bin eurosunu yüzde yüz hibe olarak almaya hak kazandı. GASKİ’ye tahsis edilecek yaklaşık 200 milyon Türk Lirası değerindeki hibe para, Karkamış İçmesuyu, Karkamış Kanalizasyon, Karkamış Atıksu Arıtma Tesisi, İslahiye ilçesinde planlanan, AltınüzümBoğaziçi Kanalizasyon ve AltınüzümBoğaziçiYeşilyurt Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri’nin inşasında kullanılacak. Planlanan projeler için ihale 15 Aralık’ta hibe koşulları gereği Dünya Bankası kriterlerine göre gerçekleşecek.

AB, MADAD kapsamındaki altyapı ile ilgili hibe faaliyetlerinin Avrupa Yatırım Bankası (UIB) üzerinden yürütürken Türkiye’deki ilgili kurum ise İller Bankası olacak.

Hibeyi almak için Gaski AB standartlarında altyapı projeleri geliştirdi

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fonun Suriye’deki krizden etkilenen ülkelerin yerel kalkınma projelerini desteklediğini hatırlatarak, “MADAD, toplam 3 Milyar Euro değerindeki fonunun 72 milyon EURO’sunun Türkiye’deki altyapı projelerine ayırdı. Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü’nün bu fondan istifade emek için AB standartlarında altyapı projeleri geliştirerek, 21 milyon 400 bin EURO’luk kısmını almaya hak kazandı. GASKİ bu parayla Karkamış ve İslahiye’de ki planlanan tesislerin inşasını yapacak. AB hibe fonları için proje sunma çalışmalarının devam ettiğini, inşallah yakında yeni müjdeler vereceğiz. Yüzde yüzü hibe olan 21,4 milyon Euro tutarındaki bu kaynak Gaziantep’in altyapısının sürdürülebilir hale gelmesi için son derece önemli.

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