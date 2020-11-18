Trafik denetimlerinde 167 sürücüye ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 167 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 kavşakta, 13 ekip ve 28 personelin katılımı ile trafik denetimi yaptı. Yapılan uygulamada yaya önceliği, kırmızı ışık, cep telefonu ile konuşma ve yüksek sesle müzik dinleme gibi kural ihlali yapan 167 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.