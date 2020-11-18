Motosiklet hırsızı kamerada

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Elektrikli bisiklet çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.

Gaziantep’in Nizip İlçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonrada polise yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada, İlçe genelinde son dönemde meydana gelen 2 evden, 1 açıktan hırsızlık ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hırsızların bisikleti çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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