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Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu Gaziantep’te 579 polisle Narko-Asayiş operasyonu başlatıldı

İHA

Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu Gaziantep’te 579 polisle Narko-Asayiş operasyonu başlatıldı

Gaziantep'te, 579 polisin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan 'NarkoAsayiş Operasyonu' başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında girilen bir adreste, dedektör köpe Unix’in tepki verdiği kebap mangalının içerisinde uyuşturucu madde bulundu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 579 personelin katılımıyla il merkezindeki dört mahalleyi kapsayan 'NarkoAsayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katımıyla Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve İnönü mahallerinde yapılan operasyon kapsamında 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Havadan helikopter ve drone ile desteklenen operasyon sırasında girilen adreslerde hassas burunlu dedektör köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli şahsı da gözaltına alındı.
Unix, kebap mangalına gizlenmiş uyuşturucu buldu
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında bir adrste hassas burunlu dedektör köpek Unix ile arama yapıldı. Unix’in, aramalar sırasında sönmüş kömürlerin olduğu kebap mangalına tepki vermesi üzerine mangal kömüründe zulalanmış halde kokain ele geçirildi. Unix’in tepkisi üzerine bir koltuğun arkasında da uyuşturucu madde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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