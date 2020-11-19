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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diz protezi ameliyatıyla ağrılarından kurtuldu

İHA

Diz protezi ameliyatıyla ağrılarından kurtuldu

İstanbul’da yaşayan Zeynep Türkan Aydın, Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı diz protezi ameliyatı ile kısa sürede sağlığına kavuştu.
İstanbul’da yaşayan 62 yaşındaki Zeynep Türkan Aydın, uzun süredir şiddetli diz ağrısı ve buna bağlı olarak yürümekte zorluk çekiyordu. Bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak isteyen Aydın, bir arkadaşının tavsiyesi ile bu ameliyatın başarı ile gerçekleştirildiği Gaziantep Özel Anka Hastanesi ile iletişime geçti. Randevu aldıktan sonra Gaziantep’e gelen Aydın’a yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından diz protezi ameliyatı uygulandı.
Operasyonun başarılı geçtiğini dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, “Altı yıl önce farklı sağlık kuruluşunda sağ dizinden protez ameliyatı olan Zeynep hanım, şiddetli ağrı, yürümekte zorluk şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sağ dizindeki protezin gevşediği ve kemikte erime olduğunu gördük. Dizi içe doğru eğilmiş ve kemiklerde asimetrik bir yüklenme vardı. Bunun sonucunda eklemin fazla basan tarafında kemik kalmamıştı. Hastamıza yapılan ameliyatta gevşeyen protez çıkarılıp kemikte yükseklik kaybı olan yerler metallerle doldurulup eski protez yenisiyle değiştirildi. Yapılan ameliyatın ardından hastamızı sağlığına kavuşturarak taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Kısa sürede uygulanan ve başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Zeynep Türkan Aydın, “Dayanılmaz ağrılarım vardı. Bırakın yürümeyi, yatakta bile ağrılarım yüzünden yatamaz hale gelmiştim. Daha önce ameliyat oldum. Bir sonuç alamadım. Açıkçası ameliyat olmaya korkuyordum. Ancak bir arkadaşım bana Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen diz protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştuğunu söyledi. Bunun üzerine İstanbul’dan Gaziantep’e geldim. İyi ki de gelmişim. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Anka Hastanesi’ne, Doç. Dr. Mustafa Işık’a ve ameliyat ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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