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“Diyabet bakımında hemşirenin yeri ve sorumlulukları” SANKO Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. Nermin Olgun: “Dünyada diyabetli hasta sayısı giderek artmakta, bu da diyabet hemşiresinin önemini artırmaktadır”

İHA

“Diyabet bakımında hemşirenin yeri ve sorumlulukları” SANKO Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. Nermin Olgun: “Dünyada diyabetli hasta sayısı giderek artmakta, bu da diyabet hemşiresinin önemini artırmaktadır”

Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun, dünya genelinde diyabetli hasta sayısının giderek arttığını, bunun da diyabet hemşiresinin önemini artırdığını söyledi.
SANKO Üniversitesi Diyabet Kulübü tarafından, 12 18 Kasım Diyabet Haftası etkinlikleri kapsamında, Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun’un katılımıyla “Diyabet Bakımında Hemşirenin Yeri ve Sorumlulukları” konulu sanal bir söyleşi düzenlendi.
Sunuculuğunu, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi ve Diyabet Kulübü Başkanı Özlem Doğankız’ın yaptığı söyleşide, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, bu tür organizasyonların farkındalık sağlamak açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Dağlı, “Prof. Dr. Sayın Nermin Olgun’a, hemşirelik bölümümüze, diyabet kulübümüze ve değerli katılımcılara, diyabet gibi önemli bir halk sağlığı sorununa dikkat çekecekleri için teşekkür ediyorum. Verimli bir program olacağına inanıyorum” dedi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu da toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Bu organizasyonda, hemşireliğin bir kez daha ne kadar önemli bir meslek olduğunun gündeme gelmesi mutluluk verici. Alanında başarılı, mesleğini seven hemşireler yetiştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ise Prof. Dr. Nermin Olgun’a, Diyabet Kulübü’ne ve katılımcılara teşekkür ederek, “Genç meslektaş adaylarımıza gerek mesleki gerekse beşeri anlamda yetişmeleri için her türlü desteğimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.
Etkinliğin konuşmacısı Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nermin Olgun, sözlerine “Diyabeti, kronik komplikasyonlarla seyreden, yaşam kalitesini düşüren, ömür boyu takip ve tedavi gerektiren bir hastalıktır ve tüm dünyada diyabetli hasta sayısı giderek artmaktadır” diyerek başladı.
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2019 verilerine göre, dünyada 465 milyon diyabetlinin olduğunu, bu sayının 2040 yılı tahminlerine göre 700 milyon olacağını kaydeden Prof. Dr. Olgun, şöyle devam etti:
“Dünya genelinde tüm sağlık harcamalarının yüzde 10’unun diyabet ve diyabetin komplikasyonları için kullanıldığı bilinmektedir. Diyabet tedavisi ve komplikasyonların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve hastaların öz bakımının güçlendirilmesi çok önemlidir. Bu kazanımların sağlanmasında diyabet eğitim hemşiresinin önemi de giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılı, Florance Nightingale’in doğumunun 200’üncü yılı olması nedeniyle ‘Uluslararası Hemşirelik Yılı’ olarak ilan edildi. IDF da 2020 yılında ‘Hemşireler Fark Oluşturur’ temasını işleyerek, diyabet yönetiminde diyabet eğitim hemşiresinin önemine dikkat çekti.”
Türkiye'de Durum
Türkiye’de yedi milyona yakın diyabetli ve sertifikası olan 650 civarında diyabet hemşiresi bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Olgun, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Diyabet hastalığının ömür boyu takip ve tedavi gerektirdiğini düşündüğümüzde, diyabet tedavisini yürüten hekimlerin buna yetişmesi imkânsız görünmektedir. Bu sürecin en önemli destekçilerinin diyabet hemşireleri olduğu IDF tarafından da vurgulanmıştır. Tüm bu çerçevede ülkemizde eğitimli diyabet hemşire sayısının arttırılmasının, diyabetin ulusal ve uluslararası yönetiminde vizyon ve hedefleri içerisinde yer almalıdır. Diyabet eğitim hemşiresinin önemli rollerinden olan hasta eğitiminin amacı, bireyi motive etmek, hastalığı ile ilgili konularda aktif karar almasını sağlamak ve öz bakım için gerekli olan yeteneği kazandırmaktır. Diyabetli bireylere yapılan eğitim öz bakım için gerekli bilgi, beceri ve yetenekler kazandırılarak, diyabetlilerin; karar alma, sorun çözme, öz bakım davranışlarını geliştirme, sağlık durumunu hedeflenen düzeye getirme, klinik sonuçları iyileştirme, yaşam kalitesini artırma, bakım maliyetini düşürme gibi oldukça geniş yararlar sağlayacaktır. Diyabet eğitim hemşiresi tüm bu çerçevede diyabetli bireyin, bireysel öz yönetimi sağlayabilmesi için kan şekeri takip ve izlemi, kan basıncı ve lipit hedefleri, kilo kontrolü, akut ve kronik komplikasyonlar, rutinde bakılması gereken tahliller, beslenme ve fiziksel aktivite, oral antidiyabetik ve insülin tedavisi yönetimi, cilt bakımı, ayak bakımı, ağız ve diş sağlığı, cinsel yaşam, aşılama, diyabetlilerde sigara alkol kullanımı, seyahat, sosyal yaşama uyum, araç kullanımı, çalışma yaşamı, dini uygulamalar, tamamlayıcı tedavi uygulamaları ve sosyal hakları konularında eğitim yapmaktadır.”
Prof. Dr. Olgun, konuşmasının ardından Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Diyabet Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç’ın moderatörlüğünde katılımcıların sorularını yanıtladı.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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