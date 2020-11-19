Gaziantep'te koronavirüs denetimlerinde 551 kişiye para cezası

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 551 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Kontrollerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 551 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 17 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-19 10:32:12



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