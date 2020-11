21. Etap Şehitkamil ormanı’na can suyu verildi Fidanlar, sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeden dikildi 2 bin 680 fidan dikildi

Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında 21. Etap Şehitkamil Ormanı, Dülük Tabiat Parkı yakınında oluşturuldu. Pandemi dolayısıyla az sayıda görevliyle dikimi geçekleştirilen zeytin, badem ve çam fidanlarına can suyunu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu verdi.

Şehitkamil Belediyesinin 11 yıl önce hayata geçirdiği Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 21. Etap Şehitkamil Ormanı, Dülük Tabiat Parkı yakınında hayat buldu. Toplam 21 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan 21. Etap Şehitkamil Ormanı’nın fidan dikim programı, pandemi tedbirleri doğrultusunda az sayıda katılımla yapıldı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine 2 bin 680 fidan dikildi.

Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 21 etap ormanda toplam, 2 milyon 62 bin 72 metrekare alan üzerinde 193 bin 154 adet fidanı toprakla buluşturmuş oldu.

Fidan dikim törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan ile az sayıda belediye personeli katıldı.

Geleneğimizi devam ettirdik

‘Gelecek nesillere bırakılacak en değerli eser’ diye nitelendirdiği Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi fidan dikimi sonrasında açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimizde başlatmış olduğumuz Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesinin 21. etabını gerçekleştiriyoruz. Tabi gönül isterdi ki her zaman olduğu gibi protokolümüz, öğrencilerimizle birlikte fidan dikelim. Ancak pandemi dolayısıyla geniş katılımla dikimi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü yoğunluğa bağlı temas gerçekleşebilir. Ama biz, geleneğimizi devam ettirdik. Tüm protokol üyelerimiz, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz adına fidan diktik. Burada özellikle bu bölgede şu anda zeytin, badem gibi meyve veren fidan diktik. Bu bölge, Dülük Tabiat Parkı eteklerinde bir yer. Bilindiği gibi Dülük Tabiat Parkı içerisindeki ağaçlar, kızılçam. Ancak buradaki doğal hayat içerisinde yaşayan hayvanlarımıza gıda olsun düşüncesiyle diğer taraftan da bölgeye yakın oturan vatandaşlarımız toplar düşüncesiyle meyveli fidanlar tercih ettik. Sınır kısımlarına da kızılçam fidanları diktik. İnşallah bu geleneğimizi görev süremiz boyunca devam ettireceğiz. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla geniş katılımlı bir fidan dikimi yapamadık. İnşallah seneye geniş katılımla bu etkinliğimizi gerçekleştiririz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.