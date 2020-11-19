3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep polisi 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesinde bir ikamette 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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