Faturasız elektronik cihaz satan kişilere operasyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te faturasız elektronik cihaz satışı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faturasız şekilde elektronik cihaz satışı yapan 4 şahsa işlem yaparak gözaltına alındı. Ekipler işyerlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda ayrıca 39 adet çeşitli markalarda faturasız koyun kırpma makinesi ile 2 bin 460 adet makine bıçağı ve 4 adet adaptör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.