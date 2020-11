GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Hem ev ekonomisi hem de ülkemiz ekonomisi için kadınlarımızı üretimde yer almaya davet ediyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, girişimci kadınları kutlayarak tüm kadınları girişimci olmaya davet etti.

Ünverdi mesajında, ülkemizin kalkınması ve daha müreffeh bir Türkiye için kadınların çok daha fazla iş hayatında olmaları gerektiğini söyledi.

Ülke nüfusumuzun yarısının kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Ünverdi, “Kadınlarımız çok kutsal bir görevi yerine getiriyor ve geleceğimiz olan nesilleri yetiştiriyor. Bunun yanı sıra iş hayatında görev yaptıkları alanlarda gösterdikleri başarılarla toplumsal gelişmişlik düzeyimizin artmasında önemli rol üstleniyorlar. Bugün gelişmiş toplumlara bakıldığında kadınların iş gücüne katılma oranlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ülke olarak bizim de kadınlara daha fazla fırsat vermemiz ve kadın girişimci sayımızı hızla artırmamız gerekiyor” dedi.

Kadınların iş hayatında çok başarılı olduklarını kaydeden Ünverdi, “Dikkat, titizlik, azim ve becerileri ile kadınlarımız hep bir adım öne çıkıyor. Bu sebeple gerek kendilerini fark etmelerini sağlamalı, gerekse fırsat vererek kadınlarımızı değer zincirine dahil etmeliyiz. Kadının olmadığı bir ekonomiden söz etmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Özellikle güçlü sanayisiyle öne çıkan şehrimizde ev hanımlarının ekonominin içerisinde yer almalarının önemine işaret eden Ünverdi, “ Şehrimizdeki stabil olan kadın potansiyelini bir an önce aktif hale getirmek ve ev hanımlarının üretim içerisinde yer lamalarını sağlamak zorundayız. Şehrimizle her zaman övünüyoruz. Gaziantep sanayi, ticaret, turizm, sağlık gibi birçok alanda ülkemize örnek şehirlerin başında geliyor. Elimizde böylesi bir güç var ve şehir olarak her geçen gün biraz daha büyüyoruz. Sanayicilerimizin de çalışacak personel bulmakta zorlandığı böylesi büyük bir ekonomi içerisinde kadınlarımız üretimde rahatlıkla yer alabilir, iş hayatına adım atabilirler. Marmara ve Ege bölgelerinde olduğu gibi Gaziantep’te de kadın çalışan sayımızı kolaylıkla artırabiliriz. Kadınlarımız da bu sayede hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilirler. Sanayisi böylesi güçlü olan bir şehirde kadınlarımız ile sanayimiz arasındaki mesafeleri kısaltmak ve bu kültürü şehrimize yerleştirmek zorundayız. Bunun için de Gaziantep Sanayi Odası olarak elimizden geleni yapıyoruz ve kadınlarımızı üretimde yer almaya davet ediyoruz. Sanayicilerimizden de kadın istihdamı konusunda ciddi talepler söz konusu ve istihdam sağlamaya hazırlar. Yeter ki kadınlarımız çalışma hayatına bir adım atsınlar, sanayide kapılar kendilerine sonuna kadar açık. Oda olarak da kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliği denilince sadece kendi işini yapan kadının girişimci olduğu gibi yanlış bir algı olduğunu belirten Ünverdi, “Girişimcilik sadece kendi işini kurmak ya da kendi işini yapmakla sınırlı olmamalı. Bir ev hanımının evinden çıkarak çalışmaya karar vermesinden daha büyük bir girişimcilik olabilir mi. Kadın girişimcilerimizi desteklemeliyiz ve onlara yeni alanlar oluşturmalıyız. Bu anlamda Odamız koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu da çok güzel çalışmalar yapıyor. Türkiye’nin ilk ve tek kadın girişimci destek merkezi olan Kadın Girişimci Destek Merkezi de (KAGİDEM) kadınlarımızın iş kurabilmeleri ve kendi üretimlerini yapabilmeleri için kendilerine destek veriyor. İnşallah kadını erkeğiyle hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edecek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefine birlikte ulaşacağız. Bu vesileyle kadın girişimcilerimizin Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü kutluyor, tüm kadınlarımızı girişimci olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

