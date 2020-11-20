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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altunkaya ve Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorunları anlattı

İHA

Altunkaya ve Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorunları anlattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM heyetini Vahdettin Köşkü’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sektörel sorunları anlatarak destek istediler. Görüşmeden memnun ayrılan Altunkaya ve Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür ettiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sunulduğu toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM sektör kurulları başkan ve üyelerinin katımdı. Toplantıda TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sektörleriyle ilgili sorunları dile getirerek çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediler. Toplantının verimli geçtiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan kendi sektörlerinin ihracatta yaşadığı sorunları dile getirdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini dikkatle dinlediğini ve dile getirilen sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade ettiğini sözlerine eklediler.
“Hububat sektörü ortalama 7 milyar dolarlık ihracatla ülkemize katkı sağlıyor”
TİM Başkanı İsmail Gülle ve diğer TİM sektör kurulu başkanlarının da katıldığı toplantıda TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya sektörleriyle ilgili sorunları dile getirerek, “Cumhurbaşkanım, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörümüz yurt içindeki büyük potansiyeline ilaveten her yıl 7 milyar doların üzerinde ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi de sağlayan sektörlerimizden birisidir. Pandemi sürecinde önemi daha da fazla hissedilen sektörümüz, yurt içindeki temel gıda ihtiyacını layıkıyla karşılarken, oldukça yüksek oranlı ihracat artışıyla da ülkemize hizmet etmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, sektörümüzle ilgili bazı hususları zatıalinize arz etmek isteriz. Tüm ihracatçılarımızın karşılaştığı temel sıkıntılardan biri, Türk Parası Kıymetini Korumaya Dair 32 Sayılı Karar’a eklenen ihracat bedelinin yurda getirilmesine yönelik hükümlerden kaynaklanmaktadır. Zor koşullarda üretim ve satış yapan ihracatçılarımız ihraç bedellerinin takibini layıkıyla yapmakta ve bu bedelleri yurda getirmek için her türlü tedbiri almaktadırlar. Bu uygulama hem firmaların muhasebe işlemlerinde sorunlar doğurmakta hem de ihraç bedelinin tahsil edilememesi durumuyla karşılaşıldığında para kaybının yanı sıra cezai müeyyide ile de karşılaşmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, bu düzenlemenin yeniden ele alınmasında yarar görülmektedir” dedi.
“Suudi Arabistan sektörümüz için önemli bir Pazar”
Altunkaya, Suudi Arabistan’da Türk mallarına yönelik uygulanan keyfi uygulamalara da değinerek, “Cumhurbaşkanım, gıda sektörümüzün önemli pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan’ın son dönemde Türk ürünlerine yönelik keyfi uygulamaları bu ülkeye yönelik ihracatımıza zarar vermektedir. Devletimizin bu konunun çözümü noktasındaki girişimlerinin sektörümüzün geleceği açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Başta buğday olmak üzere sektörün temel hammaddelerindeki arz istikrarını ve sürekliliğini sağlamak üretim ve ihracat için temel koşullardan birisidir. Bu çerçevede Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoklarının yeterli derecede artırılması ve fiyat düzenleme mekanizmasının bu kuruluş üzerinden yürütülmesinde yarar görülmektedir. Başka kuruluşların ve özel sektörün yüksek hacimli alım yapmalarının çiftçiye de sektöre de yararının sınırlı olacağı düşünülmektedir. İhracatçılarımız ve ülkemiz için oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu hususların çözümü konusunda zatıalinizin kıymetli yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.
“Pandemi sürecinde halı ihracatında artış devam etti”
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’da Türk halı sektörüyle ilgili sorunları aktararak, “Cumhurbaşkanım, halı sektörümüz 2019 yılında 2,5 milyar doların üzerinde ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi sağlayan sektörlerimizden birisidir. Sektörümüz pandemi sürecine rağmen ihracat artışını sürdürerek ülkemize hizmet etmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, sektörümüzle ilgili bazı hususları zatıalinize arz etmek isteriz. Dost ve kardeş Azerbaycan’la siyasi, kültürel ve insani olarak sahip olduğumuz ilişkilerimizin ticari anlamda da gelişmesinde yarar görülmektedir. Bu çerçevede, Azerbaycan’ın Rus ve eski Sovyet Bloku ülkelerine gümrüksüz ithalat imkanı tanımış olduğu halde ülkemizden yaptıkları ithalatta yüksek oranlı vergiler uygulamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Örneğin halı sektöründe yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu sorunun çözülmesi durumunda Orta Asya ülkelerine olan ihracatımızın da hızla artacağı düşünülmektedir” şeklinde konuştu.
“Suudi Arabistan’la ilgili sorunlara çözüm arıyoruz”
Kaplan son zamanlarda ihracatçıları olumsuz etkileyen Suudi Arabistanla ilgili konuları da gündeme getirerek, “Halı sektörümüzün önemli pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan aynı zamanda sektörümüzün en önemli hammadde tedarikçisi durumundadır. Son dönemde bu ülkeyle yaşanan sorunlar sektörümüz açısından ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ülkeyle yaşanan sorunların çözülmesinde hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından yarar olduğunu düşünüyoruz. İhracatçılarımız ve ülkemiz için oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu hususların çözümü konusunda zatıâlinizin kıymetli yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi umuyoruz” diye konuştu.
“Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz verimli geçti”
TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ın dile getirdiği sektörel sorunları dikkatle dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini büyük bir dikkatle dinlediğini ve iletilen sorunların yakın bir sürede çözüme kavuşturulacağına inandıklarını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür ettiler.

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