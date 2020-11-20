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Telefonla konuşan motosikletliyi uyardı, yolun ortasında dayak yedi Trafikte uyardığı motosikletli ve yakınlarının saldırısına uğradı

İHA

Telefonla konuşan motosikletliyi uyardı, yolun ortasında dayak yedi Trafikte uyardığı motosikletli ve yakınlarının saldırısına uğradı

Gaziantep’te trafikte uyardığı motosiklet sürücüsü ve yakınlarının saldırısına maruz kalan Ali Bayram Hakabakan’ın darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklarının gözü önünde darp edilen Hakabakan, bir günlük gözaltının ardından serbest bırakılan şahısların tutuklanmasını istediğini söyledi.
Gaziantep’in 75’inci Yıl Mahallesi’nde 26 Ekim günü aracıyla trafikte seyir halindeyken kendisine çarpmak üzere olan motosikletliyi uyaran Ali Bayram Hakabakan, uyarının ardından çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü ve yakınlarının saldırısına uğradı. Biri bebek olan 2 çocuğunun önünde 3 kişinin saldırısına maruz kalan Hakabakan’ın darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Hakabakan, olayın ardından darp raporu alarak kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olurken, şahıslar bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Kendisini darp edenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Hakabakan, şikayetten vazgeçmesi için kendisini darp edenlerin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Ben onların tutuklanmasını istiyorum. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor” dedi.

Darp anı anbean kaydedildi
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletliyi uyaran Hakabakan, küfür edilmesi üzerine ileride durarak bekleyen motosikletlinin yanına aracıyla gelip duruyor. Araçtan inen Hakabakan, motosiklet sürücüsüyle tartışıp aracına geri dönerken motosiklet sürücüsü, Hakabakan’ın yüzüne yumruk atıyor. Motosikletli yumruğun etkisiyle düşen Hakabakan’ı yerde tekmeleyerek öldüresiye darp ederken arkadan koşarak gelen motosikletlinin bir yakını ise Hakabakan’ı ayaklarından tutup havaya kaldırdıktan sonra kafasını yere vuruyor. Çevreden gelenlerin Hakabakan’ı darp edilmesini engelleme çabaları sonuçsuz kalırken Hakabakan arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bu defa motosiklet sürücüsü aracın camından Hakabakan’a yumruk atmaya devam ediyor.

“Beni kaldırıp yere vurdu”
Aracıyla seyir halindeyken karşı taraftan gelen motosikletliye ‘Ne yapıyorsun arabanın altına mı gireceksin’ demesi üzerine sürücünün kendisine küfür ettiğini belirten Hakabakan, motosikletliyi aracına çok yakın geçtiği için uyardığını söyledi. Sürücünün motoru kasksız kullandığını aktaran Hakabakan, “İlerde durduğunda onuna yanına gittim. Ona ‘Ben seni Allaha havale ediyorum’ dedim. Yanından ayrılacağım esnada bana saldırdı. Onun arkasından da akrabaları arabayla geliyormuş. Ben arabaya bineceğim sıra gelip bana saldırdı. Arkadan da bana saldıran kişinin bir yakını beni kaldırıp yere vurdu. O ara kafam çok pis bir şekilde yere değdi. Kafam çok fena şişti. Acayip bir şekilde darp ettiler. Arabama da baya bir zarar verdiler. Telefonum kırıldı. Param gitti. Flaş belleğim vardı. O da darp esnasında kayboldu” diyerek yaşananları anlattı.

“Yetkililer bu insanları nasıl bırakıyor”
Hakabakan, olaydan sonra darp raporu aldığını kaydetti. Vücudunun birçok yerinde morluklar oluştuğunu paylaşan Hakabakan, “Yetkililer bu insanları nasıl bırakıyor? Adamlar resmen terörist gibiler. Beni 2 çocuğumun gözü önünde darp ettiler. Yerde bana tekme atarlarken evlatlarımın adını sayıkladım. Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Darp edilirken onlara arabada çocuklarımın olduğunu söyledim ama buna rağmen durmadılar. Israrla beni darp ettiler. Ben hiçbir şekilde onlara karşılık vermedim. Hakarette etmedim. Elimi dahi kaldırmadım. O gelen büyükleri de kavgayı ayırmak yerine daha çok büyüttü. O beni kafa üstü yere çaktı. Bir gün karakolda gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmışlar. Gözaltına alındıkları gün beni 20 kişi arayıp şikayetten vazgeçirmek istedi. Aralarında beni tehdit edenler oldu. Adamların bir beni öldürmediği kaldı. Bu kadar olamaz. Allah kimseye yaşatmasın. Böyle insanlar dışarda dahi gezmemelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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