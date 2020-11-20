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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

İHA

Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te 8 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma ekipleri, 10 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep il Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 adet faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla 10 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlar sonucunda 1 adet su dalgıç pompası, bin 100 metre alüminyum iletken kablo, 3 adet güneş enerjisi paneli, 2 adet jeneratör, 2 adet akü, 1 adet inverter, 2 adet motosiklet, 2 adet araç teybi, 1 adet ses sistemi, 1adet kurusıkıdan bozma ve 1 adet Glock marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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