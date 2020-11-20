Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te 8 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma ekipleri, 10 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep il Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 adet faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla 10 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlar sonucunda 1 adet su dalgıç pompası, bin 100 metre alüminyum iletken kablo, 3 adet güneş enerjisi paneli, 2 adet jeneratör, 2 adet akü, 1 adet inverter, 2 adet motosiklet, 2 adet araç teybi, 1 adet ses sistemi, 1adet kurusıkıdan bozma ve 1 adet Glock marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.