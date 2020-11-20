Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan, sepetli motosikletin sürücüsü Malik Bülbül (29), ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa yolunun 18´inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen, Suriye uyruklu Ahmed Abras (40) yönetimindeki 27 MA 6213 plakalı kamyonet ile Malik Bülbül´ün kullandığı sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten yola savrulan Bülbül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bülbül'ü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Malik Bülbül, hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep´teki hastaneye sevk edildi. Kamyonet şoförü Ahmed Abras, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-11-20 12:54:16
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