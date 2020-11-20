332 bin kişiye 301 milyon lira ceza

Gaziantep’te 8 ayda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 332 bin kişiye toplamda 301 milyon 816 bin Türk Lirası ceza yazıldı.

Kovid 19 vaka sayısının her geçen gün artış gösterdiği Gaziantep’te 332 bin 364 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza yazıldı. Denetimlerin her geçen gün sıklaştırıldığı Gaziantep’te tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan 332 bin 364 kişiye 301 milyon 816 bin TL ceza yazıldı.

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