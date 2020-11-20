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Kuruluşu yapılan Gaziantep İnternet Medya Derneği ziyaret ve görüşmelere başladı GİMDER projeleri anlattı

İHA

İnternet medyasını bir çatı altında toplamak ve bu alanda gelişen teknolojiye uygun projeler üretmek amacıyla kurulan Gaziantep İnternet Medya Derneği (GİMDER), ziyaret ve görüşmelere start verdi.

Kuruluşu yapılan Gaziantep İnternet Medya Derneği ziyaret ve görüşmelere başladı GİMDER projeleri anlattı

İnternet medyasını bir çatı altında toplamak ve bu alanda gelişen teknolojiye uygun projeler üretmek amacıyla kurulan Gaziantep İnternet Medya Derneği (GİMDER), ziyaret ve görüşmelere start verdi.
Dernek, görüşmelerin ardından internet medyası alanında akademik kadrolarla sektörün sorunlarını masaya yatıracak.
Kuruluş amaçlarını anlatarak, sektörün sorunlarını dile getirdiler
Gaziantep İnternet Medya Derneği (GİMDER) Kurucu Başkanı Ökkeş Sabah, Başkan Yardımcısı Turgut Bozgeyik, Genel Sekreter Aydın Akyürek, Yönetim kurulu üyeleri Hamza Mercanoğlu, Halil Eyüpoğlu, Ali Rıza Torun ve İsmail Tunç yönetim kurulu adına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamlarında ziyaret ederken, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile video konferans üzerinden görüşme yaptılar.
“Dersimize iyi çalıştık, çözüm önerilerimiz hazır”
Görüşmelerde derneğin kuruluş amacı ve hedeflerini anlatan Kurucu Başkan Ökkeş Sabah ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep’in bu mecrada muhatap bulacağı bir STK’nın olmamasının eksikliğini gördüklerine dikkat çekerek, ‘’Gaziantep’te internet haberciliğini bir uzmanlık alanı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Şuan hazırlanan yeni yasa ile de internet haber siteleri daha profesyonel hale gelecektir. Bu aşamada bizim hedefimiz üye sitelerimizi alt yapı olarak güçlendirip, çıkacak olan yasaya ve düzenlemelere hazır hale getirmektir’’ İfadelerini kullandılar.
Vali Gül’den başarı dileği
GİMDER kurucu yönetimi ile video konferans üzerinden görüşmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, derneğin kuruluş amacı ve hedeflerini dinledikten sonra bazı önerilerde bulunarak, ‘’İnternet haberciliği kamuoyunda hızla kabul görmeye başladı. Gaziantep’te böyle bir oluşumun güzel hizmetler yapmasını ümit ediyorum. Ancak önce hizmet içi eğitim ve teknik anlamda güçlü haber sitelerinin oluşturulması önemli. GİMDER’in kentin faydasına olacak projelerine destek veririz. Bu vesileyle dernek yönetimine çalışmalarından başarılar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.
“Yasal düzenlemeyi takip ediyoruz”
GİMDER kurucu yönetimini makamında kabul eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, internet haberciliğinin giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, ‘’Gaziantep’te bu alanda bir sivil toplum kuruluşunun olması önemli. Bizlerde bu alandaki yasal süreçleri takip ediyoruz. Çünkü bu mecrada yapılan haberler çok hızlı yayılıyor ve toplumda farklı yansımalar oluşturuluyor. Bu açıdan yasal düzenlemeler ışığında GİMDER’in getireceği çözüm önerilerine destek veririz’’ dedi.
“GİMDER’in projelerine destek vereceğiz”
GİMDER yönetimini makamında ağırlayan Fatma Şahin ise bazı ulusal gazetelerin kapatılarak elektronik ortama taşınmasına dikkat çekerek, ‘’Pandemi sürecinde temassız iletişim ve bilgi alma bir kat daha önem kazandı. İnternet ortamı çok tehlikeli bir mecra. Bu alanda kültürel bir eksiklik var. Diğer yandan internet haberciliğinin de kentimizde birçok açıdan daha profesyonel hale gelmesi temennimizdir. GİMDER’in bu alanda yapacağı doğru çalışmalara destek vereceğiz’’ sözcüklerini kullandı.
“Gimder’e başarılar diliyorum”
GİMDER kurucu yönetiminin video konferans ile görüşme yaptığı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, haberleşmenin dijitalleştiği günümüzde GİMDER’in önemli bir oluşum olduğuna dikkat çekerek, ‘’Tabi burada sayısal çoğunluktan ziyade nitelik önemli. Gaziantep’teki haber sitelerin alt yapı olarak güçlü olması ve bu işin bir uzmanlık alanına dönüşmesi kent adına önemli. Bu alanda yapılacak çalışmalara bizlerde elimizden gelen desteği veririz. Bu duygularla GİMDER yönetimine ve üyelerine başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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