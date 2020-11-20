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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gasp yapıp, zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

DHA

Gasp yapıp, zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, zorla senet imzalattıkları kişinin 12 bin 200 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan ve biber satın almak için İslahiye'ye gelen A.Z., darbedildiğini belirterek hastaneye başvurdu. A.Z.'nin gaspa uğradığını da söylemesi üzerine jandarma soruşturma başlattı. A.Z., Güllühöyük Mahallesi´nde biber almak için görüştüğü kişiler tarafından zorla iki senet imzalattırıldığını ve darbedilerek cebindeki 6 bin 400 lira ile hesabındaki 5 bin 800 liranın alındığını söyledi. Jandarma ekipleri, bunun üzerine Güllüköyük Mahallesi´ne giderek H.B., M.D., M.D. ve Ş.D.'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-11-20 14:30:16

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