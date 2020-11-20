Zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında ilçe genelinde korona virüse (Kovid19) karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Ekipleri korona virüsüne karşı alınan kararlar ve tedbirler kapsamında denetimini sürdürüyor. Korona virüs vakalarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerini artıran zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşları tek tek uyarıyor.

“Tedbiri elden bırakmayalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üç kurala istisnasız uyalım; hijyen, maske ve sosyal mesafe. Salgınının yayılmasını engellemek, hemşerilerimizin sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yasak konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Kurallara uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Tedbiri asla elden bırakmayalım. Vaka sayısındaki artışı hep beraber durdurabiliriz’’ diye konuştu.

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