9 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli tutuklandı Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs tutuklanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pancarlı mahallesinde şüphe üzerine durdurduğu 3’ şahsın 9 hırsızlık olayının şüphelisi olması üzerine şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler ayrıca bir marketten çalındığı tespit edilen 4 parça malzeme ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.