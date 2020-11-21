Gümrük kapısında 650 paket kaçak sigara yakalandı

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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye’den Türkiye’ye giren araçlarda yapılan aramada 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren 2 aracı durdurdu. Yapılan aramada 650 adet kaçak sigara ele geçirildi. 2 araç sürücüsü de ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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