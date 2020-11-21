Büyükşehir’den Hamdi Kutlar Caddesi’nde onarım çalışması başlatıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hamdi Kutlar Caddesi’nde 24 Kasım Salı Günü’nden başlayarak 15 gün sürecek bakım ve onarım çalışması yapacak.

Tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresinin dokusunu koruyarak, yenileme çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey İlçesi Şekeroğlu ve Boyacı Mahalleleri’ne bağlı, Boyacı Camii ile Alaüddevle Camii arasında kalan Hamdi Kutlar Caddesi’nde yaşanan deformasyonların giderilmesi ve turistik bölgede araçların daha konforlu seyahat edebilmesi için çalışma başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) gözetiminde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları 24 Kasım Salı günü başlayarak 09 Aralık Çarşamba günü son bulacak. Çalışma boyunca tarihi cadde araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi bölgede yapılan çalışmalarla yürütülen Tarihi Antep Sokakları’na olan özlemi dindirmeye şehrin tarihi dokusuna yeniden can vermeye devam edecek.

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