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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı

İHA

Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı

Gaziantep’te kısıtlamanın sona ermesiyle tarihi kültür yolu ve kale altı mevkiinde hareketlilik başlarken, kentin en işlek çarşısı olan Gaziler Mahallesi'nde ise esnaf kısıtlama ve hafta sonunu fırsat bilerek kepenk açmadı
Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Cumartesi 20.00 ile Pazar 10.00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından kentin tarihi ve turistik sokaklarında hareketlilik başladı. Tarihi kale altı ve kültür yolunda insan ve araç trafiği gözlenirken, kısıtlamaları fırsat bilen esnaf ise kepenk açmadı. Birçok iş yerinin yasaklar bitmesine rağmen açılmadığı Gaziler Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Normal günde binlerce insanın akın ettiği çarşı ve pazarlar da kısıtlama bitmesine rağmen boş kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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