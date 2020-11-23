Şehitkamil’den öğretmenlere özel organizasyon Öğretmenler, parkurda eğlenerek yarıştı Fadıloğlu: “yaşam boyu spor adına farkındalık oluşturdular”

Şehitkamil Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Öğretmenler Arası Temassız Spor Müsabakaları’ isimli organizasyonda öğretmenleri misafir etti.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle İbrahimli Spor Merkezi’nde düzenlenen Öğretmenler Arası Spor Müsabakaları Sportif Beceri Koordinasyon Parkuru Yarışması ayağında öğretmenler keyifli parkurlarda zamana karşı yarıştı.

Pandemi önlemlerinin üst seviyede tutulduğu organizasyonda yarışmacı öğretmenler, iki farklı kategoride şampiyonluk için yoğun mesai yaptı. Eleme usulü ile gerçekleştirilen çeyrek final, yarı final ve final etaplarının ardından kadınlar kategorisinde birinciliği 01.34.39’luk derecesiyle Elvin Kazcı kazanırken, erkekler kategorisinde zirvenin sahibi 00.45.37’lik derecesiyle Sinan Kadir oldu.

Öğretmenlerimizi kutluyorum

Etkinliğin ödül töreninde katılımcı öğretmenleri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşam boyu spor faaliyetleri konusunda göstermiş oldukları farkındalıktan dolayı yarışmacı öğretmenleri kutladı. Başkan Fadıloğlu, tören esnasında yaptığı konuşma da şunları kaydetti:

“Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz spor müsabakalarını bu yıl maalesef koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığımız yoğun tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Organize ettiğimiz temassız oyunlarda öğretmenlerimiz; parkurlarda bir rakibe karşı değil, süreye karşı yarıştılar. İbrahimli Spor Merkezi’nde birbirinden keyifli anlara sahne olan etkinliğe katılan ve yaşam boyu spor faaliyetlerine katılım konusunda önemli bir farkındalık oluşturan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.