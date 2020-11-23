Damdan düşen talihsiz adam öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damdan düşen talihsiz adam öldü

İHA

Damdan düşen talihsiz adam öldü

Gaziantep’te kış bastırmadan akan çatısını tamir etmek isterken düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay 20 Kasım günü Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 5 çocuk babası Ali Kolsuz, (51) kış bastırmadan evinin damına yağmurluk takmak için çıktığı damda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. 3 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kolsuz’un cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.
Kolsuz’un cenazesi burada yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine götürülerek burada defnedildi.
Damdan düşerek hayatını kaybeden Kolsuz’un uzun yıllardır Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde santral görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medical Park Gaziantep Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep Hastanesi kadrosunu ...
Öğretmenlere en değerli hediye
YEREL HABERLER Öğretmenlere en değerli hediye
Gaziantep'te Öğretmenler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te Öğretmenler Günü kutlamaları
GAÜN’den otizmli çocuklar için anlamlı proje
YEREL HABERLER GAÜN’den otizmli çocuklar için anlamlı proje
3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti
Eşinin, `otomobilden atladı´ dediği kadının ölümünde dikkat çeken detay
YEREL HABERLER Eşinin, `otomobilden atladı´ dediği kadının ölümünde ...
Gaziantep’te çevreci yatırımlarla temiz yarınlar hedefliyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te çevreci yatırımlarla temiz yarınlar ...
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
3 çocuk annesi kadının sır ölümü Evinin banyosunda asılı bulunan kadının ölümü araştırılıyor
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadının sır ölümü Evinin banyosunda ...
Şehitkamil’den öğretmenlere özel organizasyon Öğretmenler, parkurda eğlenerek yarıştı Fadıloğlu: “yaşam boyu spor adına farkındalık oluşturdular”
YEREL HABERLER Şehitkamil’den öğretmenlere özel ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 782 kişiye ceza
Emniyet uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Emniyet uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Koronalı günlerin stresini safari ile atıyorlar Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan ‘Safari Park’ koronalı günlerde adeta stres atma merkezi haline geldi
YEREL HABERLER Koronalı günlerin stresini safari ile ...
Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 782 kişiye ceza
Kadın girişimcinin azim dolu öyküsü: Pazar tezgahından kendi iş yerine
YEREL HABERLER Kadın girişimcinin azim dolu öyküsü: Pazar ...
İslahiye'de kısıtlama başladı, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER İslahiye'de kısıtlama başladı, cadde ve sokaklar ...
Gaziantep´te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
YEREL HABERLER Gaziantep´te eşi tarafından darbedilip, otomobilden ...
Gaziantep´te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı ...
Gaziantep'te silahlı yol vermeme kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı yol vermeme kavgası: 2 yaralı
Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini ...
Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık, esnafa destek sağlanacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık, esnafa ...
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ...
Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürecek
YEREL HABERLER Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X