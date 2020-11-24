40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1980 yılında mahallelinin desteği ile yaptırılan Ziyaret Camii, 6 yıl aradan sonra yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Gaziantep’in Araban ilçesindeki Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri'nin makamının bulunduğu Zirayet Kırsal mahallesi'nde 1980 yılında mahalleri tarafından imece usulu yapılan cami bakım ve onarım yapılmamaı nedeniyle 6 yıldır atıl durumda bulunması nedeniyle ibadete kapalıydı. Araban Belediyesi tarafından gerekili bakım ve onarımı yapıldıktan sonra yeniden ibadete açıldı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "1980 yılında Ziyaret kırsal mahallesi sakinleri tarafından imece usulü ile yaptırılan camide aradan geçen uzun yıllar boyunca hiç bakım ve onarım yapılmamış olması nedeniyle atıl durumda bulunuyordu. Yaklaşık 6 yıldır ibadete kapalı olan camimizin yeniden ibadete açılması için belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat verdim. Talimatım üzerine camide incelemeler yapan ekiplerimiz, camide gerekli tadilatı yaparak, boyadı. Halı döşemesi değiştirilen ve çevre düzenlemesi de yapılan camimiz, mahallemize yakışır bir hale getirildi" dedi.

Caminin bulunduğu Ziyaret kırsal Mahallesinde cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan ve Hulefayi Raşidin Hazreti Ömer'in İran ve Irak seferlerinde İslam Ordularının komutanı olarak atatağı Sa'd bin Vakkas Hazretleri'nin karargah kurduğu ve makamının bulunduğunu da hatırlatan Başkan Doğru, ’İlçemize bağlı 35 haneden oluşan ve 220 nüfuslu Ziyaret kırsal mahallemizde hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabe arasında yer alan, Ashabı Kiramın büyüklerinden olan, Peygamber Efendimizin (S.A.V) duasına mazhar olmuş büyük İslam kumandanları arasında yer alan Sa’d bin Ebu Vakkas'ın (R.A), makamı bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer (R.A) zamanında yapılan bütün seferlere katılan. Hz. Ömer döneminde İran ve Irak’ı fethetmek için İslam Orduları Komutanı olarak görevlendirilmiş ve bu seferler esnasında Araban Ovası’nı gören Ziyaret kırsal mahallesindeki hakim bir tepe üzerine karargahını kurmuş, Bizans orduları ile savaşmış ve zafer kazanmıştır. Yöre halkı tarafından Ziyaret Tepesi olarak bilinen bu tepede bulunan Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamı, ilçe halkının, bölge insanın Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanların ziyaret ettiği önemli yerler arasında bulunuyor. Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin türbesinin de yer aldığı Ziyaret Kırsal Mahallemizdeki camimizde kadrolu imam bulunmasına rağmen, bakım ve onarım yapılamadığı için camide ibadet yapılamıyordu. Camimizin imamı ise ihtiyaç olan ilçedeki başka camilerde değerlendiriliyordu. Bölgenin inanç turizmi için daha da canlı hale getirebilmek amacıyla caminin onarımı ile işe koyulduk" diye konuştu. Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açılan camide incelemelerde bulunarak, başka eksikğinin bulunmadığını tespit etti.

Mahalle Muhtarı Sıttık Turan ve mahalle sakinleri ise 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan cami nedeniyle teşekkür etti.

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