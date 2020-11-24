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Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası

DHA

Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, dün polis ekiplerinin denetiminde, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 471 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 471 kişiye 900'er lira ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 12 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası verilerek, yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-24 12:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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