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Mahkeme başkanından eski HDP yöneticisine: "Hiç şehit asker cenazesine gittin mi?”

İHA

Mahkeme başkanından eski HDP yöneticisine: "Hiç şehit asker cenazesine gittin mi?”

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Mustafa Çelik, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve yargılanan eski HDP Şahinbey İlçe Başkanı İsmail Berkpınar’a "Hiç şehit asker cenazesine ve taziyesine gittin mi” diye sordu.
Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP’li yöneticilerin de yer aldığı 25’i tutuklu 61 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ve HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan ve Fatma Kurtulan katıldı.

Suçlamaları reddettiler
Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçilen duruşmada tutuklu sanıklardan eski HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, terör örgütü faaliyetinde bulunmadığını, iddiaların parti faaliyetleri olduğunu savundu. Tutuklu sanıklar HDP İlçe Başkanı Mehmet Özkan, DBP Gazintep İl Başkanı Abdullah İnce, İlçe Başkanı Selman Tutumlu da hakkındaki suçlamaları reddederek, terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürdü.

“Şehit asker cenazesine neden gitmedin?”
HDP Şahinbey İlçe Başkanı İsmail Berkpınar’da suçlamaları reddederek çalışmalarının parti çalışması olduğunu söyledi. İddianamedeki KCK'nın talimatıyla taziyelere katıldığı yönündeki suçlamaya, KCK'nın talimatı ile değil siyasetçi olması nedeniyle taziye ve cenazelere katıldığını belirten Berkpınar'a Mahkeme Başkanı Ali Mustafa Çelik ise “Hiç şehit asker cenazesine ve taziyesine gittin mi” diye sordu. Berkpınar mahkeme başkanının bu sorusuna, “Bizim için her aile değerlidir. Değer ailesi diye bir tanımı özel olarak bir kimseye kullanmıyoruz. Herkesin taziyesine giderdik. Günde 78 taziyeye gittiğimi hatırlarım. Asker cenazesi ve taziyesi olsa giderdim. Olmuş olsaydı ben giderim” diye yanıt verdi. Yanıt üzerine Başkan Ali Mustafa Çelik, “Ben 2 yıldır buradayım. Birçok şehit cenazesi, taziyesi oldu, neden gitmedin” sorusunu yöneltti. Berkpınar bu soruyu yanıtsız bıraktı.
Berkpınar’ın ardından HDP PM Üyesi Ömer Faruk Koç’un savunmasına geçildi. DTK delegesi olmadığını HDP PM üyesi olduğunu belirten Koç, “Diyarbakır’daki bölge konferansında yerel seçim sonuçları kıyaslandı. Bir belediyenin salonunda kamuoyuna ve basına açık bir şekilde düzenlendi. Burada suç unsuru bir şey yoktu” dedi.

Davanın geçmişi
Gaziantep’te 14 Kasım 2019’da terör örgütü PKK/KCK’nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce’nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden süreçte 7 tutuklu serbest bırakılmış ve soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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