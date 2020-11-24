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Gaziantep FK, namağlup unvanını korumak istiyor Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır"

İHA

Gaziantep FK, namağlup unvanını korumak istiyor Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, namağlup serisini devam ettirmek istediklerini belirterek, "Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir ligde bizim namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın gidişatından memnun olduğunu ve gurur duyduğunu kaydetti. Süper Lig’in 9. haftasında Denizlispor’u 10 mağlup etmenin haklı sevincini yaşadıklarını söyleyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig’deki hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığının bilincindeyiz. Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığı bir ligde bizim namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır. Oynanan futbol ve alınan galibiyetten dolayı hem hocamızı hem de takımımızı tebrik ediyorum. Gösterdikleri performans ve ligde bulunduğumuz konumdan dolayı hepsiyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sonrası yalnızca bir mağlubiyet aldık”
Göreve geldikleri ilk günden bu yana futbolcularına her zaman Gaziantep şehrini sevindirmeleri gerektiği konusunda dikkat çektiklerini sözlerine ekleyen Büyükekşi, “Şehrimiz sanayi ve ekonomisiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi. Biz bu başarıların yanında futbol konusunda da ülkemizde söz sahibi olmamız gerektiğinin farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımızda, Süper Lig’de pandemi sonrasında oynadığımız 17 maçta sadece bir kez mağlup olduk. Kendi sahamızda ocak ayından bu yana maç kaybetmiyoruz. Her zaman kullandığımız bir sloganımız var; 'Gaziantep Kazanacak' diye. Biz bu şehrin adından başarılarla söz ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve bu yolda da tüm şehrimizle el ele vermek zorundayız. Gaziantep Futbol Kulübü kazandığı takdirde Gaziantep şehri de kazanmaya devam edecek” diye konuştu.

“Kupada gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz”
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Serik Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmayı önemsediklerini aktaran Başkan Mehmet Büyükekşi, “Yaklaşık dört günde iki zorlu müsabaka oynayacağız. Türkiye Kupası’nın da öneminin farkındayız ve orada da başarılı olmayı çok istiyoruz. Avrupa’ya giden kapıları açmak için en kısa yol olarak Türkiye Kupası bulunuyor. Elbette şehrimize kupa hediye etmeyi, onları sevindirmeyi çok isteriz. Ancak bunu söylemek için henüz yolun başındayız. Bu bilinçle takımımız ligdeki ciddiyetini kupa maçlarında da sahaya yansıtarak, gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gitmek istiyoruz. Teknik Direktörümüz Sumudica ve futbolcularımız da bu konuda çok heyecanlı ve istekli. İnşallah bu hedefimize de ulaşmayı başaran bir takım oluruz” açıklamasını yaptı.

“Yeni Malatya maçında güvenimiz tam”
Süper Lig’in 10. haftasında konuk edecekleri Yeni Malatyaspor'a karşı takıma güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig’de bulunduğumuz konum itibariyle her maçımız büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmaya hedef maçı gözüyle bakıyoruz. Rakibimiz oldukça etkili ve güçlü bir camia ancak bizlerde neler yapabileceğimizi tüm Türkiye’ye göstermeyi başardık. Hocamıza ve takımımıza bu maçta da galip geleceklerine gönülden inanıyoruz. Taraftarlarımız belki yanımızda olamayacaklar ama desteklerini yine gönlümüzde hissetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep şehri gücünü birleştirmeli”
Gaziantep Futbol Kulübünün, şehrin tüm dinamiklerini temsil ettiğini ve futbolun özellikle şehir takımları için büyük önem arz ettiğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, “Finansal anlamda tüm takımlar gibi bizler de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gaziantep FK olarak hiçbir hedeften taviz verme niyetinde değiliz. Gerek ülkede gerekse yurt dışında adımızı daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. Bu doğrultuda Gaziantep şehrinde yaşayan herkes gücünü birleştirmeli. Gaziantep adını futbolda da en üst seviyede duyurabilmek adına şehrimizin her ferdiyle el ele vermek zorundayız. Herkesten karınca kararınca destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Öğretmenler gününü kutlarım”
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, her alanda olduğu gibi sporda da başarının eğitimden geçtiğini belirten, “Daha güzel bir gelecek için gençlerimizin her anlamda daha iyi yetişmesi gerekiyor. Bu nedenle en büyük zenginliğimiz, en önemli gücümüz olan gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, yani bizim ilim ve irfan ordumuz ne kadar güçlü olursa geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözleriyle bu mesleğin temsilcilerinin ülkenin geleceğinde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini ifade etmektedir. Öğretmenlerimizin her türlü fedakarlığa katlanarak, yeni nesli en güzel şekilde yetiştireceklerine olan inancımız tamdır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin en ücra köşelerinde bile görev yaparak, geleceğimiz olan çocuklarımızın ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı birer birey olarak yetişmeleri için fedakarca çaba gösteren tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” cümleleriyle sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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