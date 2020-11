Gaziantep protokolünden 24 Kasım kutlama mesajları

Gaziantep protokolü yayınladığı yazılı kutlama mesajlarıyla öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan ve 1981 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü sevgi ve içtenlikle kutluyorum. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıtadır. Dünya hayatının her çağında en doğru ve kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanlık sağlam temeller üzerine yetişirse canlı ve cansız içinde bulunduğumuz hayatın her varlığı huzur ve selamet bulur. Bunları sağlayacak olan çalışkan ve ileriye bakan öğretmenlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yayımladığı mesajında, "Sonsuz hoşgörü ve sevgileriyle gelecek nesillere ışık olan, ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren ve her birimizin ülkesine hizmet eden bireyler olarak yetişmesinde başrol sahibi bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında gelmektedir. Öğretmenlerimiz değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Öğretmenlerimizin saçtıkları ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklar; daha müreffeh bir Türkiye’nin temeli ve teminatı olacaktır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızın, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirilmesinde tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedirler. İnsana yapılan her yatırımın, insanın yetişmesine verilen her emeğin çok kutsal olduğu bilinciyle cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebeti ile yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğunun altını çizdi. Başkan Kılıç'ın mesajında, "Yüreği vatan aşkı ile çarpan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarını şekillendiren, toplumumuzu inşa eden birer mimar olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasına emek veren bu yolda bir lokomotif görevi üstlenen ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan göğüslerini gere gere her koşulda görevlerini yerine getiren bu uğurda canından cananından vazgeçen başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygı ve minnetle yâd ediyorum. Öğretmenlerimiz bu memleketin temel taşlarıdır. Öğretmenlik kâinatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir. Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar imkânlarımızı eğitim ve öğretim kurumlarına tahsis etmeye önem ve özen gösteriyoruz. Bu desteğimiz ve katkımız hiçbir zaman eksilmeden devam edecek. Ben şuna inanıyorum bir memleketin kalkınması ve gelişmişliği orada yaşayan insanların niteliği ile orantılıdır" denildi.

