Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

DHA

Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor. `Doğal antibiyotik´ olarak tanıtılan beyrana, koronavirüs vakalarının fazlalaşmasıyla birlikte ilgi de arttı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen beyranın koronavirüsten koruyacağını söyleyen Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da kış mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.
'BEYRAN ŞİFA KAYNAĞIDIR'
Hazırlanışı saatler süren beyranın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer aldığını anlatan Onur İbili, beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, içinde bulunan malzemelerden dolayı şifa kaynağı olduğunu vurguladı.
Beyranın koyunun boyun ve but kısımlarındaki et ile yapıldığını ve etin 13 saat boyunca suyun içinde haşlandığını aktaran İbili, "Haşlandıktan sonra ilikli kemikleri ile beraber beyranda kullanacağımız etler parçalanır. İçinde sarımsak, et suyu, koyunun kendi iç yağı ve pirinç ile şoklu ateşte hazırlanır. Beyran içindeki malzemelerden dolayı şifa kaynağıdır. Bu yemek hem sabah hem akşam her öğünde tüketilen bir yemektir" dedi.
VAKALAR ARTINCA İLGİ DE ARTTI
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ile birlikte beyran yemeğine olan ilginin arttığını da söyleyen Onur İbili, vatandaşların pandemiden önce de kış aylarında yoğunlukla bu yemeği tercih ettiklerini söyledi. Beyranın tüm enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiğini özellikle yemekte kullanılan acı biber ve sarımsağın antibiyotik niteliğinde olduğunu ifade eden İbili, vatandaşların doğal yöntemler ile kendilerini koruyabileceklerini vurgulayarak, "Koronavirüs döneminde insanlara şifa olacak bir yemek türüdür. Bunu yiyen bir insan bir gün boyunca tok kalabiliyor. İçinde bulunan sarımsağın, acı pul biberin ve et suyunun insanlara iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle hem pandemi dönemi hem de şu an kış aylarına giriyoruz beyran bu dönemde en popüler yemeklerden bir tanesi. Gaziantep insanı özellikle sabah erken saatlerde beyranı ve paçayı içmeye giderler. Herkese özellikle bu günlerde bol bol tüketmeyi tavsiye ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-11-25 07:58:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs hastalarının umudu Covid-19’a yenik düştü Uzman Dr. Hüseyin Süyür, korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüs hastalarının umudu Covid-19’a yenik düştü Uzman Dr. ...
30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER 30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla ...
Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla toplandı
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası meclisi video konferansla ...
Gaziantep protokolünden 24 Kasım kutlama mesajları
YEREL HABERLER Gaziantep protokolünden 24 Kasım kutlama mesajları
GKV Özel Okulları'nda Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER GKV Özel Okulları'nda Öğretmenler Günü kutlandı
Başkan Fadıloğlu öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu öğretmenlerle buluştu
Gaziantep FK, namağlup unvanını korumak istiyor Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır"
YEREL HABERLER Gaziantep FK, namağlup unvanını korumak ...
GASKİ’den borçlulara yapılandırma müjdesi
YEREL HABERLER GASKİ’den borçlulara yapılandırma müjdesi
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Türkiye Direktörü GETHAM’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Türkiye Direktörü ...
Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor İstanbul’da lüks bir malikanede ele geçirilen ve Gaziantep’e getirilen Serval kedisi için eş aranıyor
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş ...
Mahkeme başkanından eski HDP yöneticisine: "Hiç şehit asker cenazesine gittin mi?”
YEREL HABERLER Mahkeme başkanından eski HDP yöneticisine: "Hiç şehit ...
Şahinbey’de 5 bin adet asma fidanı dikildi
YEREL HABERLER Şahinbey’de 5 bin adet asma fidanı dikildi
Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor
Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası
Gaziantep'te 471 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 471 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
Araban’da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
El Bab'da 25 kilo tuzaklı patlayıcı bulundu, DEAŞ'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER El Bab'da 25 kilo tuzaklı patlayıcı bulundu, DEAŞ'lı ...
FETÖ'nün finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı
Tekrarlayan beyin tümöründen Anka’da Kurtuldu
YEREL HABERLER Tekrarlayan beyin tümöründen Anka’da Kurtuldu
El Bab'da araziye tuzaklanan 25 kilo patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER El Bab'da araziye tuzaklanan 25 kilo patlayıcı imha ...
40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER 40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ...
Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Roza hastalığı tedavi ile kontrol altında tutulabilir Sanko Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Yıldırım: "Roza hastalığı tamamen iyileşmemekle birlikte tedavi ile kontrol altında tutulabilmektedir"
YEREL HABERLER Roza hastalığı tedavi ile kontrol altında ...
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Yılbaş Sanko Hastanesi'nde
YEREL HABERLER Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Yılbaş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X