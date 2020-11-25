SANKO Üniversitesinde öğretmenler günü kutlandı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefinde; ülkesine ve insanlığa faydalı bireylerin yetişmesinden mutluluk duyuyoruz”

SANKO Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akademik kadroda görev yapan personele gül takdim edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkate alınarak akademisyenleri çalıştıkları alanlarda ziyaret eden SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, öğretim üyelerinin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Lisansüstü Eğitim Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram da katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanından kutlama mesajı

Bu arada, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı’ya gönderdiği mesajda, “Atatürk ilkeleri doğrultusunda, bilimin ışığında, gelenek ve göreneklerinden kopmamış, vatandaşlık bilincini özümsemiş Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın bireylerini yetiştirme gururu ve mutluluğunu yaşayan sevgili hocalarım; Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

Kurtuluş Savaşı’na liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız” dediğini anımsatan Konukoğlu, öğretim üyelerine ulaştırılan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra başlattığı atılımlar arasında önceliği eğitime vermiş; en büyük eserim dediği Cumhuriyeti emanet ettiği yeni nesli yetiştirme görevini siz değerli öğretmenlerimize teslim etmiştir. SANKO, siz ve sizden önce görev alan değerli hocalarımızın büyük çabaları ile 6 yılda tercih edilen üniversite haline gelmiştir. Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefinde; özgüveni ve iletişim becerisi gelişmiş, akademik ve sosyal başarısı yüksek, topluma örnek olabilecek, evrensel bilgi ile donatılmış, ülkesine ve insanlığa faydalı bireylerin yetişmesinden mutluluk duyuyoruz. Siz değerli hocalarımıza emeğiniz ve azminiz için teşekkür ediyorum. Başöğretmen Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretim üyelerini rahmetle anıyor, emekli veya görevde olan öğretim üyelerinin sağlıklı ve mutlu bir ömür yaşamalarını diliyor, Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum.”

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