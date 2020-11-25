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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem

İHA

Gaziantep’te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 162 kişiye işlem yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 162 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 31 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 39 şahsa hırsızlık suçundan ve 92 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 162 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 bin 455 paket kaçak sigara, ruhsatsız 5 adet tabaca, 2 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 49 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 3 adet motosiklet, 1 adet traktör, 1 adet cep telefonu, 1 adet televizyon ile çeşitli çalıntı malzemeler ve 36 adet kesici alet ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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