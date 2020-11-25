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Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Türk bilim insanları geliştirdi Artırılmış gerçeklik teknolojisi fobi tedavisinde kullanılacak

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Türk bilim insanları geliştirdi Artırılmış gerçeklik teknolojisi fobi tedavisinde kullanılacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademisyenleri tarafından “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi” kullanılarak geliştirilen “PhobiAR” uygulaması, fobilerin tedavisinde çığır açacak.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen uygulama 2021 yazında fobi tedavisinde kullanılmaya başlanacak ve mobil cihazlar üzerinden de erişime açık olacak.
Dünyada milyonlarca kişi kedi, köpek, böcek gibi fobilerle mücadele ederken birçoğu ise fobilerini yenmek için profesyonel destek alıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademisyenleri ise psikolog ve psikiyatri uzmanları tarafından fobilerin psikoterapisinde kullanabilecek bir uygulama geliştiriyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen “PhobiAR” uygulaması ile fobilerin geleneksel psikoterapisinde karşılaşılan sınırlılıklarına önemli çözümler sunması hedefleniyor.
Geleneksel tedavi yöntemlerinden daha etkili olacak
“PhobiAR”, HKÜ Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Saadet Yapan, HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Nihat Yılmaz Şimşek ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Sütçigil tarafından yürütülüyor. HKÜ Kuluçka Merkezi’nde geliştirirken uygulama TÜBİTAK tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği de alıyor. Projenin mimarlarından Araştırma Görevlisi Saadet Yapan, PhobiAR’ın 2021 Ağustos ayından itibaren psikoterapide etkin olarak kullanılabileceğini söyleyerek, “Fobilerin tedavisinde maruz bırakma denilen bir teknik uygulanır. Bu teknikte danışanlar korktukları durumla gerçek zamanlı ya da imajinasyon ile aşamalı olarak karşı karşıya getirilir. Ancak bu tekniklerin hem danışanlar hem terapistler için bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bizler bu sınırlılıklara teknolojik çözümler üretmeyi ve psikoterapi hizmetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Kullanılan AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğü ile danışanları bulundukları ortamdan soyutlamadan fobik durumla karşı karşıya kalmalarını sağlıyoruz. Yapılan araştırmalar kedi, köpek ve böcek fobilerinin yaygın bir bozukluk olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Bu araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak yazılım geliştirme sürecimiz başladı. Kasım ayından itibaren test aşaması başlayacak ve altı ay sürecek test aşamasından uygulamalarda gerekli iyileştirmeler yapılacak. Ağustos ayından itibaren de psikolog veya psikiyatri uzmanları web sitemiz üzerinden bu teknolojiye ulaşabilecek. Ayrıca cep telefonu uygulamalarımızın geliştirme süreci tamamlandı ve ilk sürümleri Google Play Store ve App Store’da yayınlandı” dedi.
4 canlı türü modellendi
HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Nihat Yılmaz Şimşek, projenin hayata geçirilme sürecini anlatarak, “4 canlı türü üzerinde yani kedi, köpek, örümcek ve hamamböceği üzerinde çalışıyoruz. Önce bu canlıların var olan modelleri üzerinden çalışmaya başlayarak bunların gerçekliğini artırdık. Ardından bu modellere koşma, havlama, uçma gibi animasyonlar ekleyerek hareket etmelerini sağladık. Son olarak da oyun motoru kullanarak, modellere kodlar yazarak artırılmış gerçeklik kazandırmış olduk. Bir canlı türü için yaptığımız bu işlemler ortalama bir ayımız aldı” şeklinde konuştu.
“HKÜ ekosisteminin bir ürünü”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projenin HKÜ İnovasyon Ekosistemi içinde yürütüldüğünü belirterek, “Üniversitemiz bünyesinde inovasyon alanında büyük altyapı yatırımları yapıldı. Alt yapı ve danışmanlık anlamında Türkiye’nin önde kelen merkezlerinden biri olduk. Phobiar çalışmamız ise akademik ortamın desteği ile bir soruna çözüm üreten projelerimiz arasında yer alıyor. Bu proje psikoloji ile bilgisayar mühendisliği olmak üzere iki farklı bilim dalında uzmanlaşan akademisyenlerimizin öncülüğünde yürütülüyor ve TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Projenin HKÜ, YTÜ, İTÜ ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa açılan silikon vadisi olarak bilinen Palo Alto’daki merkezimize de göndererek yatırımcı bulma fırsatı var. HKÜ bünyesinde kurulan sistem içinde yeşeren bir proje olarak diğer çalışmalara da ışık olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
“HKÜ ülkemize gurur veren bir bilgi ve teknoloji üretim merkezi olacak”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ’nün Türkiye’nin gurur duyduğu bir bilgi ve teknoloji üretim merkezi olacağını söyledi. Kalyoncu, “1940’lı yıllarda babamızın Gaziantep’te başladığı ticari faaliyete merhum ağabeyim Hasan Kalyoncu ile birlikte devam ettik ve aradan geçen süre içinde Kalyon Holding’i dünya ile rekabet eder hale getirdik. Kendi insanımıza değer vererek, yapılamaz denilen projeleri hayata geçiren, global şirketlere karşı ipi göğüsleyen bir marka haline getirdik. Türk insanına fırsat tanındığında imkansızı bile gerçekleştirebileceğine inandık. İşte bu düşünce ile gençlerimizi dünya ile rekabette daha donanımlı hale getirmek, kurdukları hayallerin peşinde koşarken yere daha sağlam adımlarla basmaları için üniversitemizi kurarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gençlerimizin ufuklarını açmak, kafalarında oluşan sınırları kaldırmak için elimizden geleni yaptık. Hatta hayal gibi görünen ABD’nin silikon vadisine ofis bile açarak Gaziantep’ten Palo Alto’ya bir köprü kurduk. Vizyonu geniş gençlerimiz, ay yıldızlı bayrağımız altında, kendi topraklarında Türkiye’nin geleceğini inşa edebilsinler diye” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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