Şahin, bölgesel living lab zirvesinde açılış konuşması yaptı Zirvede büyükşehir’in akıllı şehirlerdeki başarısı konuşuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Başakşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Bölgesel Living Lab Zirvesinde açılış konuşması yaptı. Konuşmasında Türkiye’de belediyecilikte oluşan yeni yaklaşımlara değinen Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak “Akıllı Şehirler” kapsamında yapılan başarılı çalışmaları anlattı.

Başakşehir Belediyesi Başakşehir Living Lab tarafından bu yıl üçüncüsünün online olarak düzenlendiği “Bölgesel Living Lab Zirvesi” nin açılış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile beraber yaptı. Başkan Fatma Şahin konuşmasında, Türkiye’de ki belediyelerin gelişen teknolojilerle beraber artık yeni bir yaklaşım ve dil konuşmaya başlandığını ifade ederken, toplu taşımalarda HES Kodu uygulaması, Bilişim A.Ş. ,üniversiteler ve sivil kuruluşlarla oluşturulan koordinasyon, sanayide ki atılımlar gibi “Akıllı Şehirler” kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başarılı çalışmaları aktardı. Başta gençler olmak üzere kurum ve şehir olarak yeni dünyanın kodlarını iyi okumak gerektiğini belirten Başkan Şahin, Bilişim A.Ş. ile genç mühendislere iş imkanı sağlayarak bölgenin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bölgesel Living Lab Zirvesi, Türkiye’de ve bölgedeki girişimcilik ve inovasyon eko sistemlerinin arttırılması için farkındalık oluşturmak ve öneriler toplamayı amaçlıyor. Bu kapsamda inovasyon ekosistemlerinin gelişmesinde en büyük destekçilerin belediyeler ve kamu otoriteleri olduğunun altını çizilerek, zirveyi özellikle kamu yönetimlerine ve onları destekleyen odalar ve kurumlara odaklayarak ilerletiyor. 3’üncü “Bölgesel Living Lab Zirvesi” ne belediye başkanları, akademisyenlerin, AB temsilcileri, ENOLL Temsilcileri, girişimcilik ekosistemi paydaşları ile Living Lab uzmanları katılıyor.

“Yenidünyada bilgi ekonomisini iyi organize etmek ve beşeri gücü iyi hazırlamak gerekiyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açılış konuşmasında zamanın ruhunun yakalanması gerektiğini, 2014 yılından beri kurumu ve kenti yenidünyaya hazırladıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda büyük bir araştırma yaptım. Küresel ölçekte rekabet etme gücümüz ne durumda, zayıf taraflarımız neler, ne yapmalı ne yapmamalıyız diye çalıştık. Şehrimiz sanayi şehri. Sanayi şehri olmak önemli ama yüksek teknolojiye geçme konusunda bir ihtiyaç vardı. Yenidünyada bilgi ekonomisini iyi organize etmek ve beşeri gücü iyi hazırlamak gerekiyor. Başka bir araştırma daha yaptırarak beşeri sermaye, inovasyon konusunda yapılması gerekenler, destek programları ve koordinasyon olarak 4 başlık ortaya çıktı. Yapılan işlerin de vatandaş odaklı olması lazım. Sanayicinin, gencin, annenin, esnafın, çocuğun hayatına dokunmak gerekiyor. Bunun için GİKOM adında bir merkez kurduk. Tamamen vatandaş odaklı yenidünya kodlarını iyi görmek gerekiyor. Pandemi dönemi bize sürdürülebilir kalkınmada ekonominin tek başına yeterli olmadığını, insani ve çevresel kalkınma ile birlikte bir bütün bakmak gerekiyor. Bir daha bu pandemiler olmasın diye yeni planlamalar, hem de atık ve sera gazlarının salınımını azaltmamız lazım. Ayrıca akıllı tarım yapmamız gerekiyor. Bunun için güneşten ve topraktan gelen lezzetlerimiz için bir tarım okulu kurarak üretilen ürünleri kooperatifleşerek şehir ekonomisine çevirdik. Dijitalleşme pandemi sürecinde iyice güçlendi ve bize ne işe yarayacağını anlattı. Bir sorunu teknoloji kullanarak çözerseniz şehir akıllıdır. Toplu taşımalarda temaslı ve şüpheliler için kart sistemimizi HES Kodu ile entegre ettik. Şimdi evde kalması gerek birisi toplu taşımaya binmeye çalışıyorsa onu engelliyor. Günde yaklaşık 100 kişiyi toplu taşıma kullanmasını engelliyor. Biz akıllı ulaşımı 3 yıl öncesinde başlattığımızdan bugün bunu çok hızlı başardık. Hem genç işsizliğini önleyecek hem de onları odaklayacak bir altlık oluşturmak istiyoruz. Neye önem verirsen onu başarıyorsun. Büyükşehir’in bu başarısında büyük bir takım çalışması var” dedi.

“Gençlere fırsat eşitliği oluşturmak için kurumsal kapasitemizi bu yönde genişlettik”

En son gerçekleşen TEKNOFEST’in Gaziantep’te yapıldığını aktaran Şahin, “Kendimizi ne durumda olduğumuz konusunda test etme fırsatı bulduk. 3’üncü göz olarak buraya geldiklerinde şunu gördük ki DeneYaplar ile bizler hazırız. Bu kurulan modelin ne kadar önemli bir model olduğunu da gördük. Artık üniversiteden değil tabandan başlayıp çocuklarımıza yetenek testleri yaparak uzmanlaşmaya erken yaşlarda başlamak gerektiğini gördük. Bu alanların değerini gördük çünkü 1 milyon genci olan bir şehirde en büyük gücümüz beşeri sermaye ve inanıyorum ki en küçük bir fırsat eşitliğinde büyük bir başarı hikâyesi çıkıyor. Bundan dolayı kurumsal kapasiteyi bu doğrultuda genişlettik. Büyükşehir olarak hızlı bir şekilde Bilişim A.Ş. kuruldu bilgi ve teknoloji altyapısını oluşturduk. Türkiye teknoloji pazarında olmak ve kendi teknolojisini kendisinin üretmesini istiyor. Büyükşehir olarak dış kaynaklardan hibe programlarından en fazla desteği alan belediye olduk. Çünkü kendimizi buna hazırladık. Yazılım ve donanımımızı oluşturduk. Üniversitedeki kulüp başkanlarıyla daire başkanlarımızı buluşturduk. Projelerini hayata geçirecek melek yatırımcılar gerekiyor onlara. Teori ile hayatı birleştiremezsek sadece temennide kalır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Şahin, izleyici gençlerden gelen soruları yanıtladı.

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