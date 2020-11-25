GAÜN’de 3 milyon Euro bütçeli proje yeniden imzalandı

Gaziantep Üniversitesi Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi için Hollanda Dış İşleri Bakanlığı ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü arasında, yaklaşık 3 milyon Euro bütçeli proje anlaşması 3 yıl süreli olarak yeniden imzalandı.

Yükseköğrenimin toplumların sosyal ve ekonomik gelişimi için çok önemli olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yükseköğrenimin aynı zamanda toplumun yüzleşebileceği her türlü sorunun çözümünde gerekli araçlardan birisi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özaydın, bu açıdan Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilerin, yaşadığı topluma katkı sağlayabilmeleri için bu projenin yürütülmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim ve etkinlikler düzenlenecek

Prof. Dr. Özaydın, yaklaşık 3 milyon Euro bütçeli bu proje kapsamında,3 yıl boyunca öğrencilere burs vermenin yanı sıra, Gaziantep Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrencilerin katılım sağlayabileceği akademik, sosyal, kültürel içerikli eğitimler ve etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

TDP Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş ise, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından yürütülen Hollanda Dış İşleri Bakanlığı tarafından finanse edilen projenin, bugün halen Türkiye’de bağımsız olarak uygulanan ilk ve tek burs programı olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Akbaş, bu programın sosyal entegrasyonu sağlamlaştırmak, güçlü iletişim ve organizasyon becerilerini kazandırmak, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almayı teşvik etmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

3 yıl süreyle yenilenen ilk proje

Projenin, GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi bünyesinde Türkiye'deki ilk burs programı olarak 2014 yılında uygulanmaya başlandığını hatırlatan Öğr. Gör. Akbaş sözlerinin devamında, önceki yıllarda 1 senelik periyotlarla imzalanan programın; altı yıl boyunca başarılı ve şeffaf uygulanması sonucunda Hollanda Dış İşleri Bakanlığı tarafından 20202023 yıllarını kapsamak üzere ilk defa 3 yıl süre ile yenilendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.