Telefon hırsızı yakalandı

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Gaziantep’te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 adet cep telefonu hırsızlığını yapan 1 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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